U kotorskoj luci četiri broda

Kotor, (MINA-BUSINESS) – U kotorskoj luci danas su četiri broda.

Iz Krfa je jutros uplovio MSC Opera, sa 2,38 hiljada putnika.

Kako je za Radio Kotor saopšteno iz kotorske luke, na poziciji sidra 2 biće do 18 sati, a sljedeća luka je Bari.

Brod SS Grandeur uplovio je iz Dubrovnika sa 718 putnika. Na poziciji sidra 3 biće takođe do 18 sati, kada će isploviti za italijansku luku Brindizi.

Uplovio je i Viking Saturn sa 917 putnika. Za Split će isploviti u 20 sati i 30 minuta.

U luci je i Wind Surf.

