U Kolašinu spremno dočekuju sezonu

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Kolašin spremno dočekuje predstojeću sezonu, koja će isključivo zavisiti od sniježnih padavina, saopštili su njeni predstavnici.

Predstavnik TO Kolašin, Srđan Obrenović, kazao je agenciji Mina-business da su očekivali dobru sezonu, ali da ona zavisi isključivo od sniježnih padavina, tako da se nadaju da će druga polovina januara i februar biti bolji.

“Popunjenost smještajnih kapaciteta tokom praznika je gotovo stoprocentna. Osim gostiju iz Crne Gore, očekujemo i veći broj turista iz zemalja regiona, tradicionalno najviše iz Albanije. Takođe, sigurno će doći do povećanja jednodnevnih posjeta gradu i skijalištu, kao što je to bio slučaj tokom ljetnje sezone, imajući u vidu da je sa otvaranjem dionica auto-puta Kolašin postao dostupniji gostima iz Podgorice i primorskih gradova“, rekao je Obrenović.

On je dodao da spremno dočekuju predstojeću sezonu, koja je kvalitetno pripremljena i promovisana.

“Učestovali smo na brojnim sajmovima i promocijama turizma. Takođe, inicirali smo organizaciju ski autobusa do Ski centra Kolašin 1600, tako da je od petka besplatan autobuski prevoz na raspolaganju svim posjetiocima”, kazao je Obrenović.

TO je organizovala i novogodišnji bazar na Trgu borca u sklopu kojeg će skoro svakodnevno imati različite sadržaje za sve koji posjete Kolašin.

Obrenović je naveo da je u saradnji sa Opštinom Kolašin tradicionalno organizovan novogodišnji bazar na gradskom trgu od 20. decembra do kraja januara.

„Gostima će na raspolaganju biti suveniri, brojni proizvodi domaće radinosti i topli napici. Planirani su i zabavni programi u sklopu bazara kako bi se još više obogatila turistička ponuda grada“, rekao je Obrenović.

On je dodao da je planirano da se u saradnji sa medijima, blogerima i influenserima, radi na promociji turističkih kapaciteta i sadržaja u gradu.

„Podržaćemo tradicionalne manifestacije poput ski maratona na Sinjajevini i Bjelasici, ali i nove poput Kolašin Winter art-a, koji organizuje NVO za promociju mladih talenta. Kolašin Winter Art je muzički festival koji će se održati u periodu od 14. do 17. januara i sastoji se od koncerata poznatih umjetnika na gitari i polaznika škole za talente, kao i edukativnog dijela koji se sastoji od majstorskih radionica predviđenih za stipendiste NVO za promociju mladih talenata”, saopštio je Obrenović.

On je kazao da će majstorske radionice držati renomirani profesori gitare iz zemlje i regiona.

Taj festival su podržali Opština Kolašin, Centar za kulturu i Turistička organizacija Kolašin.

