U Kolašinu se gradi devet hotela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U opštini Kolašin se, u okviru projekta ekonomskog državljanstva, gradi devet luksuznih hotela na lokacijama koje nijesu opremljene komunalnom infrastrukturom, što, kako su poručili investitori, predstavlja problem, jer hotele bez infrastrukture ne mogu staviti u funkciju.

Predstavnici Opštine, čija je nova uprava na čelu sa gradonačelnikom Vladimirom Martinovićem u kasi su po dolasku na vlast krajem prošle godine zatekla svega milion EUR, navode da za rješenje tog problema trebaju milionske svote novca koji nemaju. Oni zajedno sa investitorima pozivaju Vladu da pod hitno donese kriterijume za raspodjelu novca koji je prihodovan u okviru ovog projekata u svrhu manje razvijenih opština sa sjevera, pišu Vijesti.

Prema podacima Agencije za investicije, od početka realizacije programa ekonomskog državljanstva 1. januara 2019. godine zaključno sa 30. decembrom prošle, u svrhu razvoja manje razvijenih opština od investitora je prikupljeno 72,40 miliona EUR. Taj novac do danas nije korišćen i sa računa Agencije za investicije prebačen je u ovogodišnji državni budžet.

Predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja nemaju jasan odgovor na pitanje kada će donijeti kriterijume za raspodjelu ovog novca i šta su Vlada i ovaj resor do sada preduzeli u vezi ovog problema i do kada on može biti riješen.

U sjevernog regiji u okviru projekta ekonomskog državljanstva se gradi deset hotela, od čega devet u Kolašinu koji trebaju da unaprijede turističku ponudu ovog grada.

„Za većinu objekata koji se grade iz ekonomskog državljanstva potrebna je cjelokupna infrastruktura koja podrazumijeva saobraćajnice, izgradnju atmosferske i kanalizacione mreže, vodovodnu i elektro mrežu ili izgradnju dodatnih trafo-stanica koje će služiti za napajanje tih objekata s obzirom na to da se svi grade na prostorima koji nijesu komunalno opremljeni ili nijesu u dovoljnoj mjeri opremljeni da bi zadovoljili potrebe budućih objekata”, rekao je Martinović.

On je dodao da su u opštinskoj kasi po preuzimanju vlasti zatekli nešto više od milion EUR, da kreditne obaveze koje su proistekle iz ranijeg perioda redovno otplaćuju i da će jedan kredit koji je Opština uzela 2015. otplaćivati do 2035. godine.

Mrtinović je naveo da za izgradnju potrebne infrastrukture treba dosta novca, a da se o preciznim ciframa ne može govoriti s obzirom na to da je riječ o milionskim iznosima.

”Što se tiče projektne dokumentacije, najveći broj investitora je odlučio da pomogne i sebi i opštini na način što će donirati potrebnu tehničku dokumentaciju s obzirom na to da opština mora u skladu sa kapitalnim budžetom rješavati probleme koji su prioritet cijelog grada, poput vodosnabdijevanja, garaže i slično”, objasnio je Martinović.

On je kazao da je prethodna lokalna vlast, kada je u pitanju ova infrastruktura, donosila odluke za objekte od opšteg interesa, čime su donekle preskakane određene prepreke sa kojima su se investitori sretali, dok po pitanju tehničke dokumentacije opština nije imala značajnih aktivnosti.

