U Kolašinu otvorena ljetnja sezona

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja sezona u Kolašinu otvorena je u petak, a prema najavama, posjetioce i ove godine očekuju brojni sadržaji.

Bojan Medenica iz Ski centra Kolašin 1600 saopštio je za emisiju Mreža na TVCG da je među gostima najpopularnija panoramska vožnja.

U ski centru će se, pored već postojećih sadržaja, truditi da tokom sezone unaprijede ponudu, prenosi portal RTCG.

Panoramska vožnja, kako je rekao Medenica, najviše je tražena.

“Gosti mogu uživati u pogledu na Bjelasicu, a sa Troglava se može vidjeti i 80 odsto planinskih masiva Crne Gore – Komovi, Prokletije, Kučke planine, čak i Lovćen”, naveo je Medenica.

Na pitanje o strukturi gostiju, Medenica je odgovorio da dominiraju domaći gosti, sa primorja i i iz centralnog dijela Crne Gore.

Zimskom sezonom su zadovoljni u ski centru, a cilj je da približe i rezultate ljetnje.

“Zimska sezona bila je uspješna bez obzira što je kasnila i što je počela 21. januara. Da će ljetnja biti bolja od zimske teško, ali idemo na to da primaknemo taj uspjeh”, poručio je Medinica.

On očekuje da će ljetnja sezona trajati do septembra.

