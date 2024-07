U junu preko 730 hiljada noćenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u junu u kolektivnom smještaju ostvareno 189,38 hiljada dolazaka i 733,58 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata.

“Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 89,7 odsto ostvarili su strani, a 10,3 odsto domaći turisti”, navodi se u saopštenju.

U strukturi noćenja po vrstama turističkih mjesta u junu najviše noćenja ostvareno je u primorskim mjestima 91,7 odsto, glavnom gradu 4,8 odsto, planinskim mjestima 1,9 odsto i ostalim mjestima 1,5 odsto.

Kolektivni smještajni objekti uključuju hotele, pansione, motele, turistička naselja, odmarališta, hostele i kampove, a ne uključuju individualni, takozvani privatni smještaj – smještaj u kućama i sobama za iznajmljivanje, kao i u turističkim apartmanima.

