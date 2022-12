U Herceg Novom 2,94 hiljade turista

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – U Herceg Novom boravi 2,94 hiljade turista, što je 130 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima hercegnovske Turističke organizacije (TO), od ukupnog broja gostiju stranih je 2,36 hiljada, a domaćih 581.

U hotelima borave 853 gosta, a u domaćinstvima 2,08 hiljada.

U auto-kampovima i hostelima nema prijavljenih gostiju.

