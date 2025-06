U fokusu unapređenje saobraćajne infrastrukture kroz značajna ulaganja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora raspolaže sa više od sedam hiljada kilometara modernih puteva i u fokusu ima unapređenje saobraćajne infrastrukture kroz značajna ulaganja, poručila je ministarka javnih radova Majda Adžović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, Adžović je učestvovala na panel diskusiji pod nazivom “Gradovi i koridori: Kako globalne transportne mreže oblikuju urbane budućnosti”, u okviru Globalnog foruma transportne povezanosti, koji se održava u Istanbulu od petka do nedjelje.

“Govoreći o saobraćajnoj povezanosti, Adžović je istakla da Crna Gora danas raspolaže sa više od sedam hiljada kilometara modernih puteva i u fokusu ima unapređenje saobraćajne infrastrukture kroz značajna ulaganja”, kaže se u saopštenju.

Ona je navela da je Crna Gora, zahvaljujući geografskom položaju, oduvijek predstavljala raskrsnicu puteva, mjesto susreta kultura, ali i predmet interesovanja velikih svjetskih sila.

Taj važan geopolitički položaj, prema riječima Adžović, istorijski nije uvijek pratio ekonomski i infrastrukturni razvoj zemlje.

Ona je istakla da Crna Gora danas ima priliku da iskoristi položaj za snažniji unutrašnji i regionalni razvoj.

Adžović je naglasila da je jedan od prioriteta Crne Gore jačanje saobraćajne povezanosti kroz razvoj prekograničnih koridora.

U saopštenju se navodi da je posebno značajno napomenuti Zapadni Balkan–Istočni Mediteran.

“U tom kontekstu, osvrnula se na značaj brze primorske saobraćajnice koja će povezati gradove, smanjiti gužve, podstaći ekonomski rast, ali i povezati Crnu Goru sa susjedima”, navodi se u saopštenju.

Adžović je naglasila da se infrastrukturni projekti ne realizuju radi statistike, već da bi građani imali pristup znanju, tržištima i prilikama.

“U okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, Crna Gora je dobila značajan dio sredstava od Evropske unije (EU) koji je namijenjen unapređenju saobraćajne povezanosti i razvoju pametnih, održivih koridora”, kaže se u saopštenju.

Adžović je poručila da je cilj Vlade Crne Gore dalji razvoj saobraćajne mreže, ne samo radi teritorijalnog povezivanja, već i radi podsticanja ravnomjernog razvoja, privlačenja investicija, zadržavanja mladih i ubrzanja evropskih integracija.

“Svaki put, pruga ili luka u Crnoj Gori predstavlja most ka snažnijoj, sigurnijoj i održivoj budućnosti”, naglasila je Adžović.

Ona je poručila da Crna Gora, u okviru procesa pristupanja EU, a koji je prioritet njene vanjske politike, daje primat povezivanju unutar zemlje, sa regionom i ostatkom kontinenta, jer je to temelj ne samo infrastrukturnog, već i ukupnog društveno-ekonomskog razvoja i garant boljeg kvaliteta života svih građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS