U fokusu ulagača na svjetskim berzama centralne banke

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica su na svjetskim berzama ove sedmice porasle, nakon što je Evropska centralna banka (ECB) započela ciklus smanjenja kamatnih stopa.

U fokusu su bili i američki ekonomski podaci, dok ulagači procjenjuju kada će Federalne rezerve (Fed) početi da popuštaju monetarnu politiku.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 0,29 odsto na 38.798 bodova, S&P 500 je ojačao 1,32 odsto na 5.346 poena, a Nasdaq indeks 2,38 odsto na 17.133 boda, prenosi Hina.

Slabiji od očekivanja podaci o industrijskoj aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), ADP-ov izvještaj o zaposlenosti, kao i o sedmičnoj nezaposlenosti, ukazivali su veći dio sedmice da tržište rada u najvećoj svjetskoj privredi slabi, pa su na berzama rasla očekivanja da bi to Fed moglo natjerati da u septembru počne da snižava kamatne stope, a da ih do kraja godine smanji u dva navrata.

Trgovci su izglede za takvim scenarijem do petka procjenjivali na 69 odsto, značajno više od 50 odsto u sedmici ranije.

Međutim, u petak je objavljen izvještaj o zaposlenosti, koji je pokazao da je u maju otvoreno čak 272 hiljade radnih mjesta, znatno više od prognoziranih 185 hiljada, a to je podstaklo nervoznu trgovinu, jer su znatno manje šanse da Fed u septembru snizi kamatne stope uz tako robusno tržište rada.

Štaviše, pitanje je hoće li uopšte ove godine i početi da popušta monetarnu politiku.

“Novi podaci nam govore da sigurno neće doći do smanjenja kamata u kratkom roku, a s prinosima na obveznice koji ponovno rastu, to stavlja veliki pritisak na trgovinu dionicama koje su rizičnije. No, ipak, to su samo kamatne stope, koje će možda biti malo više još neko vrijeme, a ljudi se moraju ponovno kalibrirati za tu vrstu okruženja”, rekla je Sandy Villere iz Villere&Co u New Orleansu.

Trgovci sada procjenjuju 56 odsto šanse za septembarsko smanjenje kamatne stope.

Ulagači će naredne sedmice pratiti podatke o inflaciji u SAD-u i dvodnevni sastanak Fed-a.

“Niko ne očekuje da će Fed smanjiti stope naredne sedmice, ali hoće li otvoriti vrata za smanjenje već u septembru, veliko je pitanje o kojem svi razmišljaju”, rekao je glavni tržišni strateg u Carson grupi, Ryan Detrick.

U četvrtak je ECB snizila kamatne stope prvi put od 2019. godine i tako prvi put u istoriji počela da popušta monetarnu politiku prije Fed-a. Prije nje, to su ove sedmice učinile i kanadska, švedska, te švajcarska centralna banka.

Na evropskim berzama cijene dionica su uglavnom porasle. I dok je londonski FTSE indeks oslabio 0,36 odsto na 8.245 bodova, frankfurtski DAX ojačao je 0,32 odsto na 18.557 poena, a pariski CAC 0,12 odsto na 8.001 bod.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS