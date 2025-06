U Crnoj Gori više od 91 hiljade turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, prema nezvaničnim podacima lokalnih turističkih organizacija koje Nacionalna turistička organizacija (NTO) dobija na sedmičnom nivou, trenutno boravi više od 91 hiljade turista.

Predstavnica NTO-a, Milena Vujačić, kazala je da je to gotovo identično u odnosu na isti prošlogodišnji period, a predstavlja rast od 2,6 odsto u odnosu na isti period 2019.

„Najveći broj gostiju boravi u Budvi, Herceg Novom, Ulcinju i Baru. Naša očekivanja trenutno su usmjerena ka tome da će sezona biti na nivou prošlogodišnje“, rekla je Vujačić za Mediabiro.

Očekivanja NTO-a zasnivaju se i na podacima o najavama.

„NTO je sprovela anketu turističke privrede i rezultati su pokazali da je dvije trećine ispitanika zadovoljno najavama za ljetnju sezonu. Najveći broj njih smatra da će ova sezona biti na nivou prošlogodišnje, ili da će biti bolja“, dodala je Vujačić.

Indikator koji NTO takođe prati jeste prihod od boravišne takse, koji se takođe dostavlja na sedmičnom nivou.

„Prihod naplaćen od početka godine zaključno sa 25. junom, odnosno dio prihoda koji ide u državni trezor, iznosi 646 hiljada EUR, što je rast od tri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period i rast od 1,5 odsto u odnosu na isti period 2019“ navela je Vujačić.

Predstavnici crnogorske turističke privrede trenutno bilježe značajne rezultate, te su zadovoljni najavama za ostatak ljetnje turističke sezone.

Izvršni direktor Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera, Armend Mila, istakao je da je sezona u nudističkom naselju Ada Bojana počela u najboljem redu.

„Trenutno smo 59 odsto bolji u prihodima u odnosu na prethodnu godinu. Zabilježeno je preko 30 odsto više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Taj trend će se sigurno nastaviti tokom čitavog ljeta. Ovo je jedna pozitivna priča što se tiče turističke sezone kako za Ulcinj, tako i za cijelu Crnu Goru“, rekao je Mila.

On je istakao da su dosta promjena uveli ove godine, pogotovo što se tiče hrane i vanpansionske potrošnje, uključujući i rampu kao zaštitu za sve goste-nudiste koji posjećuju Adu i obezbjeđenje koje osigurava da se ti gosti osjećaju slobodnima.

„Ako se po jutru dan poznaje, očekujemo jednu sezonu koja će sigurno biti najbolja turistička sezona za Adu Bojanu u proteklih 15 godina,“ naveo je Mila.

Po pitanju turističke sezone optimističan je i Radenko Marović iz ugostiteljskog objekta Solaris na plaži Jaz, ali poziva turiste da imaju strpljenja sa putnom infrastrukturom.

„Što se tiče mene i mojih komšija, očekujemo da će Jaz biti pun do septembra. Čini mi se da Jaz ove godine radi sa nekim dodatnim elementom i da dosta ljudi dolazi ovdje, što se može vidjeti po parkinzima, ali i na plaži. Mislim da će ovo biti jedna dobra sezona i da ćemo se na kraju godine svi radovati što smo pod ovakvim okolnostima u kojima se nalazimo uspjeli da zdravo organizujemo ovu sezonu“, saopštio je Marović.

Izvršni direktor hotela Tara, Aleksandar Šuković, ocijenio je da iz godine u godinu bilježe rast, te da su ove godine dostigli nivo na kojem su bili prije covid pandemije.

„Imamo povećanje broja noćenja u odnosu na prošlu godinu od nekih osam do deset odsto u ova prva tri mjeseca. Ovog mjeseca smo imali oko 20 hiljada noćenja, prethodnog mjeseca 11 hiljada, dok je april bio na nivou od sedam hiljada noćenja“, precizirao je Šuković.

Što se strukture gostiju tiče oni dolaze od Dalekog istoka, pa do Zapadne Evrope.

„Imamo goste iz Kine, Uzbekistana, Bliskog istoka, neposrednog komšiluka – Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislim da će sezona biti dobra kad se sve sabere i oduzme, iz mjeseca u mjesec se brojevi ispravljaju i mislim da će na kraju svi biti zadovoljni, a pogotovo crnogorski hoteli koji bilježe rast posjeta“, kazao je Šuković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS