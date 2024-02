U Crnoj Gori važno raditi na ekonomskoj diverzifikaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je važno raditi na ekonomskoj diverzifikaciji kako bi se omogućila veća otpornost državne ekonomije na spoljne šokove, zaključeno je na sastanku tima Ministarstva finansija i delegacije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, danas je održan završni sastanak tog Vladinog resora sa delegacijom MMF-a koja je u radnoj posjeti Crnoj Gori od 29.januara.

Navodi se da je tokom radne posjete MMF-a održano više sastanaka i tehničkih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i drugih nadležnih institucija o aktuelnim ekonomskim kretanjima i prognozama za naredni period.

Iz Ministarstva finansija su kazali da je jedna od vodećih tema završnog sastanka bila izrada srednjoročne fiskalne strategije, uz smjernice kako bi taj dokument trebalo da izgleda iz perspektive MMF-a, a na osnovu trenutnih ekonomskih parametara Crne Gore.

“Na sastanku je zaključeno da je ubuduće važno raditi na ekonomskoj diverzifikaciji, što bi, maloj ekonomiji, poput crnogorske, omogućilo veću otpornost na spoljne šokove”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, za prosperitet domaće ekonomije, važno povećati investicije namijenjene sjevernom regionu, kako bi se omogućio ravnomjerniji privredni rast države.

Ministar finansija Novica Vuković kazao je da će posebna pažnja biti usmjerena na izradu zakona kojim se definiše finansiranje lokalnih samouprava.

On je ocijenio da će reforma javne uprave omogućiti uređeniji sistem i adekvatnu gradaciju svih radnih mjesta.

Vuković je kazao da će se nova zakonska rješenja donositi transparentno, jačanjem socijalnog dijaloga i uključivanjem svih zainteresovanih strana, integrišući njihove sugestije.

Srikant Seshadri, koji je predvodio delegaciju MMF-a, naglasio je važnost tih reformi i njhov direktni uticaj na ukupnu ekonomsku sliku Crne Gore.

Seshadri je, kako se navodi u saopštenju, zahvalio predstavnicima Minsitarstva finansija na efikasnoj saradnji, dodajući da MMF ostaje posvećen tehničkoj podršci u različitim oblastima i jačanju kontinuirano dobrog partnerstva.

Kako su saopštili iz Ministarstva finasija, delegacija MMF-a će, na kraju redovnih konsultacija, sačiniti izvještaj u kom će biti evaluirana aktuelna fiskalna, monetarna i ukupna ekonomska situacija u Crnoj Gori.

Dodaje se da je za mart planirana posjeta predstavnika MMF-a povodom reforme poreske politike.

