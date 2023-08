U Crnoj Gori oko 179 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnja ljetnja turistička sezona je, prema preliminarnim podacima lokalnih turističkih organizacija, bolja od prethodne, a u državi boravi oko 179 hiljada turista, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Predstavnica NTO, Milena Vujović, kazala je da je u četvrtak u Crnoj Gori boravilo oko 179 hiljada turista, što je oko devet odsto više u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje od 90 odsto u poređenju sa 2019. godinom.

“Prema istim podacima u crnogorskim hotelima odmara oko 44 hiljade turista, što je šest odsto više u odnosu na isti period prethodne godine i čak 18 odsto više u odnosu na 2019. godinu”, saopšila je Vujović za Mediabiro.

Imajući u vidu da su ovo preliminarni podaci, NTO se, kako je kazala, oslanja i na podatke drugih institucija, koji takođe svjedoče o uspješnosti ove turističke sezone.

“Jedan od najmjerodavnijih pokazatelja realizacije turističke sezone je prihod od boravišne takse. Od početka godine zaključno sa 17. avgustom prihod iznosi 1,44 miliona EUR, što je 35 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 31. jula opslužili 1,35 miliona putnika, što je na 95 odsto rezultata iz uporednog perioda 2019. godine”, kazala je Vujović.

Sa dobrom posjećenošću mogu se pohvaliti i u Nacionalnim parkovima Crne Gore, koje je od početka godine zaključno sa 13. avgustom obišlo preko 420 hiljada posjetilaca, što je 45 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine i oko 25 odsto više u odnosu na 2019.

Kada je riječ o strukturi gostiju, tokom prvih šest mjeseci zabilježen je najveći broj turista sa tržišta Rusije, Srbije, Njemačke, Bosne i Hercegovine (BIH), Francuske, Turske i Velike Britanije. Takođe, bilježi se značajan rast broja gostiju i sa novih emitivnih tržišta.

“Kod tržišta Skandinavije bilježimo najveći rast broja turista u odnosu na prethodnu godinu. Tako sa tržišta Danske bilježimo šest odsto više turista, gotovo pet odsto više turista iz Finske, tri puta više iz Švedske, 2,4 puta više iz Norveške. Osim toga, zahvaljujući avio liniji Air Baltic-a na relaciji Riga – Tivat, bilježimo značajan rast broja turista iz baltičkih zemalja”, rekla je Vujović.

Prema njenim riječima, zabilježen je rast od 67 odsto u dolascima turista iz Estonije, rast od 60 odsto u dolascima turista iz Letonije, dok je zabilježeno 2,4 puta više turista iz Litvanije.

Kako bi se ovakvi pozitivni rezultati nastavili i u narednom periodu, te kako bi Crna Gora nastavila da bilježi sjajnu posjećenost i van turističke sezone, NTO vrijedno radi na promiciji destinacije kod šire publike. Fokus će biti stavljen na digitalnoj prisutnosti i ciljanim marketinškim kampanjama usmjerenim ka važnim tržištima.

“U planu su studijske posjete austrijskih, švajcarskih, belgijskih, njemačkih medija i turoperatera, učešće na Svjetskoj turističkoj berzi u Londonu, sajmu u Parizu, a nakon toga već krećemo sa pripremama za sajmove u narendoj godini,” najavila je Vujović.

