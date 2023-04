U Crnoj Gori boravi novinarka Luxury Travel-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) domaćin je novinarki jednog od uticajnijih australijanskih magazina specijalizovanog za putovanja, Luxury Travel, Belindi Craigie.

Craigie je tokom svog boravka u Crnoj Gori, u periodu od 30. marta do 2. aprila, imala priliku da uživa u luksuznim hotelima i osjeti autentičnost crnogorskog primorja, o čemu će biti objavljen članak u julskom izdanju magazina, kao i na portalu luxurytravelmag.com.au.

“Prva tri dana studijske posjete bila su posvećena obilasku Tivta, Herceg Novog i Kotora. Novinarka je impresionirana turističkom ponudom ovih gradova, te poručila da će imati dosta dobrog materijala za pisanje članka na tri ili četiri stranice o Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Craigie je rekla da je već iz aviona vidjela da je ovo predivna zemlja koja obiluje raznolikošću na tako malom prostoru.

“Prvi put boravim u Crnoj Gori i izuzetno sam zahvalna što sam imala priliku da obiđem stare gradove. Fantastično je vidjeti kako su gradovi oblikovani od strane različitih kultura i civilizacija kroz istoriju”, poručila je Craigie.

Ona je istakla da se osjeća veoma prijatno u destinaciji, a da su tome doprinijeli ljudi koji su je prijateljski dočekali.

“Uživala sam u razgovoru sa ljudima iz Crne Gore koji su bili prijateljski nastrojeni i imaju predivan smisao za humor. Ljubazni domaćini su nas dočekali i u selu Žlijebi u Herceg Novom, koje me posebno oduševilo. To mjesto je specifično, nešto što nikad ranije nisam doživjela”, kazala je Craigie.

Novinarka australijanskog magazina posjetila je i Perast i poručila da je uživala u pogledu na slikovite predjele. Tokom boravka u Crnoj Gori, imala je priliku da boravi u luksuznim hotelima One&Only, Regent i Blue Kotor Bay.

“U luksuznim hotelima na crnogorskom primorju sam zaista uživala. Ponuda je na nivou, a sobe sa pogledom na more su me ostavile bez teksta”, navela je Craigie.

Magazin Luxury Travel je osnovan 2000. godine i predstavlja najstariji časopis u Australiji posvećen luksuznim putovanjima.

Sa preko deset hiljada čitalaca po štampanom izdanju, Luxury Travel predstavlja jedan od uticajnijih magazina iz oblasti putovanja u Australiji.

Pored NTO, svoju podršku u organizaciji posjete dale su i lokalne turističke organizacije Kotora, Herceg Novog i Tivta, hoteli Blue Kotor Bay, Regent Porto Montenegro i One&Only Portonovi.

