U Crnoj Gori 392,91 hiljada stanova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je popisano 392,91 hiljada stanova, ukupne površine 28,61 milion metara kvadratnih, pokazali su podaci popisa stanovništva.

Iz Monstata je saopšteno da je od toga, 285,73 hiljade za stalno stanovanje, površine 21,92 miliona kvadrata, dok se 16,72 hiljade stanova koristi samo za obavljanje djelatnosti, površine 732,94 hiljade kvadrata.

Za sezonsko korišćenje je 89,08 hiljada stanova, površine 5,86 miliona kvadrata, dok je 1,37 hiljada stanova bez podatka o načinu korišćenja, površine 95,4 hiljade kvadrata.

“Od ukupnog broja stanova za stalno stanovanje, 214,53 hiljade čine nastanjeni stanovi sa površinom od 17 miliona kvadrata, dok 71,2 hiljade čine privremeno nenastanjeni/napušteni stanovi sa površinom od 4,92 miliona kvadrata”, navodi se u saopštenju.

Prosječna površina nastanjenih stanova u Crnoj Gori iznosi 79,3 metara kvadratnih, prosječna površina stambenog prostora po osobi je 27,5 kvadrata, dok je prosječan broj osoba koje žive u nastanjenim stanovima 2,9 osoba.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova sproveden je u periodu od 3. do 30. decembra 2023. godine u skladu sa Metodologijom za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa.

