U Crnoj Gori 33 hiljade turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, prema posljednjim podacima, boravi oko 33 hiljade turista, 20 odsto više u odnosu na prošlu godinu, saopštila je direktorica Nacionalne turističke organizacije (NTO), Ana Tripković Marković.

Ona je u emisiji Link na Radiju Crne Gore kazala da je to na nivou 70 odsto rekordne 2019. godine.

Tripković Marković je navela da je septembar bio 15 do 20 odsto bolji nego prošle godine, što je zadovoljavajuće.

Ona je iznijela i preliminarne podatke za prvih sedam mjeseci ove godine, prenosi portal RTCG.

“Prema tim podacima, bilo je preko 1,1 miliona dolazaka i preko šest miliona noćenja, što je u broju dolazaka rast od 44 odsto, a u broju noćenja 38 odsto u odnosu na prošlu godinu”, kazala je Tripković Marković.

Kako je navela, prema podacima Centralne banke (CBCG), u prvih šest mjeseci ostvareno je 237 miliona EUR, što je 93 odsto rekordne 2019. godine.

“Treba imati u vidu da prva dva kvartala čine manji dio prometa, a da je gro prometa u trećem kvartalu”, zaključila je Tripković Marković.

