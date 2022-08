U Crnoj Gori 144 hiljade turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je 25. avgusta boravilo oko 144 hiljade turista, prema podacima koje Nacionalna turistička organizacija (NTO) dobija od lokalnih.

Predstavnica NTO-a, Milena Vujović, kazala je da je u poređenju sa prethodnom godinom to šest odsto više, a u poređenju sa rekordnom 2019. godinom to je na nivou od 79 odsto, prema nezvaničnim podacima.

“Kada su posrijedi zvanični podaci Monstata samo za jun u objektima kolektivnog smještaja, hotelima i sličnim smještajnim kapacitetima boravilo je oko 146 hiljada turista što je duplo više u odnosu na isti period prethodne godine”, rekla je Vujović za Mediabiro.

Prema njenim riječima, zvanični podaci za jun su prilično ohrabrujući, te je očekivano da isti za jul i avgust, kada se tradicionalno očekuje najveća posjećenost, budu još i bolji.

Najveću posjećenost bilježe gradovi Budva, Herceg Novi i Ulcinj. Vujović je kazala da su oni tokom cijele sezone bilježili najveći broj turista, a pored njih tu su Tivat, Kotor i Bar.

Komentarišući posjećenost gradova na sjeveru Crne Gore, Vujović je kazala da ih posebno raduje činjenica da je sjever naše zemlje ove godine dobro posjećen.

“Određeni gradovi, kao što su Žabljak i Kolašin i centralni dio Crne Gore bilježili su dvocifrene stope rasta u broju turista”, dodala je Vujović.

Ona je navela da je NTO ove godine veliku pažnju posvetila promociji sjevera, što je rezulatiralo većem broju turista koji su posjetili ovu regiju.

Vujović je, govoreći o brojnom stanju popunjenosti hotela u Crnoj Gori, kazala da oni od početka sezone bilježe rast gostiju u odnosu na prošlu godinu.

“Kada posmatramo podatke, trenutno u crnogorskim hotelima odmara 25 odsto više gostiju nego u istom periodu prošle godine. U poređenju sa 2019. imamo oko sedam odsto više gostiju što su odlični podaci kada je u pitanju hotelski smještaj”, rekla je Vujović.

Kao i prethodnih godina, Crnu Goru u najvećem broju posjetili su turisti iz regiona.

“Pored njih, ove godine imamo veliki broj gostiju iz Izraela, Njemačke, Zapadne Evrope, Češke, Poljske i Mađarske. Osjetan je i povratak turista iz Skandinavskih zemalja”, navela je Vujović.

Zvanični podaci Centralne banke (CBCG) za prva dva kvartala ove godine ukazuju da su ostvareni prihodi za ovaj period u iznosu od 237 miliona EUR.

“To je neko ostvarenje od 93 odsto u poređenju sa prethodnom godinom, što nam govori da smo po prihodima blizu 2019. godine. NTO prati ukupne namjenske prihode, riječ je o prihodima od boravišnih i turističkih taksi i članskih doprinosa, prema tim prihodima i tu smo negdje na nivou 2019”, rekla je Vujović.

U poređenju sa prethodnom godinom, 20 odsto više je naplaćeno kada posmatramo ukupne namjenske prihode, odnosno onaj dio koji ide u budžet Crne Gore.

“Kada poredimo boravišne takse naplaćeno je 30 odsto više u odnosu na prethodnu godinu”, dodala je Vujović.

