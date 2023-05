U blokadi 19,68 hiljada preduzeća i preduzetnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju aprila u blokadi bilo 19,68 hiljada preduzeća i preduzetnika, 0,12 odsto manje nego u martu.

Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 1,06 milijardi EUR, što je 1,75 odsto više nego u martu.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 26,83 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 285,1 milion EUR.

Kako se navodi, 48,5 odsto ukupnog iznosa blokade ili 515,25 miliona EUR otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,25 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 1,6 hiljada dužnika čija je blokada iznosila 42,97 miliona EUR, što je 4,04 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 18,09 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano nešto više od milijardu EUR.

