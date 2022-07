U 94 slučaja preduzeće dobilo mišljenje sa rezervom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je u posljednjih pet godina u 94 slučaja neko preduzeće dobilo mišljenje sa rezervom, saopštio je izvršni direktor Monteengro worksa (MW), Filip Radulović.

On i finansijski direktor MW-a, Jovan Gošović borave u Litvaniji na poziv tamošnjeg vladinog koordinacionog centra (GCC), odnosno tijela koje se bavi finansijskim nadzorom i strateškim razvojem državnih firmi u Litvaniji.

„Dobili smo alate i smjernice što se tiče korporativnog upravljanja, postavljanja targeta i izvještavanja o radu državnih firmi. Značajno je istaći da je u posljednjih pet godina u državnim firmama u Litvaniji zabilježen samo jedan slučaj da je neko preduzeće dobilo mišljenje sa rezervom, dok je u Crnoj Gori to bio slučaj čak 94 puta“, rekao je Radulović.

Tokom posjete domaćini su ih upoznali sa razvojnim putem tog tijela koji je započeo 2010. godine sa istom misijom i vizijom kao Montenegro works.

„Iako su počeli kao tijelo koje se bavilo analizama rezultata državnih kompanija, danas su aktivni učesnici u strateškom razvoju tamošnjih državnih preduzeća uz očekivanja da u narednom periodu postanu holding kompanija“, navodi se u saopštenju.

Da je osnivanje GCC u Litvaniji imalo pozitivan uticaj pokazuje podatak da su, od osnivanja do kraja prošle godine, prihodi državnih kompanija porasli sa 1,85 na 3,52 milijardi EUR ili 90 odsto, a neto profit sa 21 milion na 280 miliona odnosno 1,33 hiljade odsto.

U istom periodu vrijednost imovine je porasla sa 8,6 milijardi na 14,4 milijarde EUR, odnosno 67 odsto, a porasli su i prihodi u državnom budžetu sa 45,1 na 183,6 miliona EUR ili 307 odsto.

Tokom posjete Litvaniji, Radulović i Gošović sastali su se sa menadžmentom kompanije AB Klaipedos nafta, jedne od najvećih kompanija u njihovom portfoliju, i tom prilikom su se upoznali sa njihovim iskustvom pri uspostavljanju finansijskog nadzora od strane GCC-a, i benefitima zajedničke saradnje koje najviše osjećaju sami građani.

