Tužilaštvo ispituje sporna poslovanja MA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) istražuje nekoliko spornih dokumenata iz poslovanja Montenegro airlinesa iz perioda 2014. do 2016. godine, a jedan dio se odnosi na konsultantske ugovore vrijedne 300 hiljada EUR sa firmom MD Solutions” Mlađana Dinkića.

Da je Dinkić angažovan kao konsultant, Vijestima je potvrdila tadašnja predsjednica odbora direktora državne avio-kompanije, Daliborka Pejović.

Ona je kazala da je sigurno sve bilo zakonito, da je angažovan za uspostavljanje saradnje sa Air Serbia, kao i da se ne sjeća kolika je suma bila u pitanju, ali da je sigurno niža od 300 hiljada EUR.

Prema informacijama Vijesti, ugovor se odnosi na posredovanje za sklapanje code share sa avio-kompanijama Air Serbia i Etihad. Code share ugovor označava saradnju između aviokompanija kada jedna moža da prodaje karte na letu druge kompanije, i uobičajan je u komercijalnom vazduhoplovstvu.

Tužilaštvo trenutno utvrđuje koliko je tačno novca isplaćeno Dinkićevoj firmi od ugovorenog iznosa od 300 hiljada EUR i po kom osnovu, a angažovani su i vještaci.

Vijesti su pitanja o ovom slučaju poslala i na mejl firme MD Solutions, kao i druge Dinkićeve firme MD2, ali nijesu dobile odgovor. On nije odgovarao ni na poruke poslate na njegov telefonski broj.

Vijesti pišu da je u ovom slučaju sporno što je to jedini takav ugovor za koji je kompanija angažovala i platila konsultanta. Ostalih desetak sličnih ugovora pripremali su zaposleni u Montenegro airlinesu u okviru redovnih radnih obaveza. Tada je ova avio-kompanija poslovala sa godišnjim gubicima od oko deset miliona EUR, a za funkcionisanje je primala novac iz državnog budžeta.

Vijesti odgovore nijesu dobili ni iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Odluku da se angažuje Dinkićeva firma donio je tadašnji odbor direktora kojim je predsjedavala Pejović, bez raspisivanja javnog tendera.

Naknadno potpisani ugovor o konsultantskim uslugama sa firmom MD Solutions predviđao je da će Dinkićeva firma omogućiti Montenegro airlinesu da u roku od četiri mjeseca sa Etihadom potpiše sporazum o strateškoj komercijalnoj saradnji, koji bi obuhvatao code share, ali i ugovor o upravljanju. Ugovor o code share potpisan je godinu i po nakon toga, a preostali dio komercijalne saradnje i upravljanja nije ostvaren.

Specijalno državno tužilaštvo, prema informacijama Vijesti, izviđaj o ugovorima između državne avio-kompanije i Dinkića izviđalo je i 2016. godine, ali istragu nije nastavljalo. Tužilaštvo sumnja da su usluge Dinkićeve firme bile nepotrebne i da je sporno da li su one uopšte i obavljene, kao i da je time nanijeta finansijska šteta nacionalnoj avio-kompaniji.

Sumnjiva je druga veza između Daliborke Pejović i Dinkića, odnosno da je novcem državne avio-kompanije plaćena usluga koju je Dinkić napravio Demokratskoj partiji socijalista (DPS) tokom izborne kampanje na Cetinju 2013. godine.

Pejović je za predsjednicu odbora direktora izabrana u junu 2013. godine, i na toj funkciji je ostala do kraja 2016. godine nakon čega je postala poslanica DPS-a. Za koordinatora DPS-a za Cetinje izabrana je u oktobru 2013. Godine, a lokalni izbori u tom gradu su bili 16. novembra 2013. godine.

Dinkić je sedam dana pred izbore, 8. novembra, boravio na Cetinju gdje je predstavio biznis plan koji je predviđao ponovno pokretanje proizvodnje u cetinjskom Obodu i otvaranje stotine radnih mjesta, navodno pod okriljem slovenačkog Gorenja, što je DPS koristio u svojoj kampanji.

Kako su mediji tada prenosili, Dinkić je sa tadašnjim gradonačelnikom Aleksandrom Bogdanovićem i članom uprave Gorenja, Brankom Apatom na Cetinju razgovarao o pokretanju bivše fabrike frižidera, a obišli su gornji kompleks Oboda gdje su sagledali trenutno stanje i mogućnosti za otvaranje kapaciteta, a i upoznali su se i sa projektom Marina Abramović Community Center Obod Cetinje.

List piše da ništa od ovih projekata nije zaživjelo, kao ni druge predizborne investicije sa Obodom, poput fabrike čokolade i pogona za proizvodnju ulja od kanabisa.

Pejović je u srijedu kazala da ona ni DPS nijesu ništa imali sa tadašnjom posjetom Dinkića Cetinju i da je ona vjerovatno dogovarana preko kabineta gradonačelnika. Odbacila je sumnje da su novcem avio-kompanije plaćane bilo kakve druge usluge Dinkića, osim onih koje je uradio za Montenegro airlines, kao i da o svemu tome treba da postoji dokumentacija u stečajnoj upravi kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS