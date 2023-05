Turska niskotarifna avio-kompanija Pegasus ulazi na crnogorske tržište

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ulaskom vodeće turske niskotarifne avio-kompanije Pegasus na crnogorsko tržište, otvaraju se nove linije i povećava avio-dostupnost Crne Gore, što će uticati na povećanje broja turista sa mnogih destinacija koje su do sada slabo bile povezane sa crnogorskim vazdušnim lukama.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija je saopšteno da se resorni ministar i potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj, Ervin Ibrahimović, danas sastao sa ambasadorom Turske, Barišom Kalkavanom, kako bi razgovarali o daljim, konkretnim koracima, koji znače snažnije saobraćajne veze između dvije države.

Ibrahimović je istakao da Crnu Goru i Tursku karakterišu prijateljski odnosi uz obostranu spremnost za kontinuirano produbljivanje bilateralne saradnje.

“Crna Gora je prepoznata kao atraktivna turistička destinacija i u tom smislu moramo stvarati uslove za otvaranje novih tržišta, a posmatrajući globalnu ekonomiju, kao i dešavanja u Ukrajni svjesni smo činjenice da već duži niz godina aerodromi u Turskoj, prije svega onaj u Istanbulu, predstavljaju čvorišta preko kojih turisti iz raznih zemalja dolaze u našu zemlju”, dodao je Ibrahimović.

Kalkavan je saopštio da zvanični podaci pokazuju da je značajan broj stranih kompanija u Crnoj Gori u vlasništvu turskih državljana.

Prema njegovim riječima, dobroj bilateralnoj saradnji doprinijele su i nacionalne avio-kompanije dvije države.

Imajući u vidu tu činjenicu, iskazano je interesovanje niskotarifne avio-kompanije Pegasus da uspostavi letove ka Crnoj Gori.

Pegasus je vodeća turska niskotarifna avio-kompanija koja pokriva 126 destinacija i uz 96 vazduhoplova povezuje destinacije u Evropi, Srednjem Istoku i Africi.

Državni sekretar u Ministarstvu, Admir Šahmanović, osvrnuo se na mogućnost saradnje između Pegasusa i nacionalnog avio-prevoznika, ukazujući na izazove u poslovanju sa kojima se suočava To Montenegro, ali i potrebe države da u skladu sa mogućnostima bude podrška svojoj avio-kompaniji.

Sastanku su prisustvovali direktor Turkish airlinesa u Crnoj Gori Muttalip Ilhan, predstavnik Pegasusa Emre Pekesen, kao i predsjednik Odbora direktora To Montenegra Pavle Ljesar.

Pokrivalice dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija

“Cilj zajedničkog sastanka je da se pronađe model poslovanja koji će za sve kompanije obezbijediti prostor na tržištu i omogućiti povoljne uslove poslovanja”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su saopštili da je danas takođe potpisan inovirani Sporazum o vazdušnom saobraćaju, u cilju privlačenja većeg broja turista koji će posetiti Crnu Goru već u ovoj letnjoj IATA 2023 sezoni.

