Preko 45 hiljada vozila prošlo je magistralom u subotu

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Magistralnim putem od Kamenara do Debelog brijega i obratno je u subotu tranzitiralo ukupno oko 45 hiljada vozila, među njima nekih 250 autobusa, saopšteno je iz hercegnovskog Centra bezbjednosti.

Prema riječima komandira stanice policije Centra bezbjednosti Herceg Novi, Ljubiše Rovčanina, ovako veliki broj vozila nije uobičajen za ovaj dio ljetnje sezone.

Uz brojna vozila, kako je naveo Rovčanin, na usporen saobraćaj u takvim situacijama utiče veliki broj pješačkih prelaza, uključenja i isključenja sa magistrale, ali i lokalni autobus, za koji na pojedinim mjestima nema niše za isključenje, prenosi Radio televizija Herceg Novi.

“U subotu je magistralnim putem od Kamenara do Debelog brijega i obratno, tranzitiralo ukupno oko 45 hiljada vozila, među njima nekih 250 autobusa. Ako tom broju dodamo sva vozila lokalnog stanovništva i turista, koji su u tom momentu boravili na našem području, jasno je predstaviti sliku koliko su zapravo gužve bile velike”, rekao je Rovčanin.

On je objasnio da je saobraćaj bio jako smiren, a u određenim momentima dolazilo je i do zastoja i lakših saobraćajnih nezogoda, a tada su reagovale ekipe pripadnika saobraćajne policije.

“U danima vikenda na putevima u zoni naše odgovornosti registrovali smo ukupno deset saobraćajnih nezogda. Na sreću, u osam pričinjena je samo materijalna šteta, dok je u dvije bilo i lakše povrijeđenih lica, jedan motociklista i dva pješaka”, naveo je Rovčanin.

Iz Centra bezbjednosti Herceg Novi apelovali su na sve učesnike u saobraćaju, posebno u ovim vanrednim okolnostima, da poštovanjem saobraćajnih propisa doprinesu normalizaciji saobraćaja, posebno da ne ostavljaju vozila na autobuskim stajalištima.

