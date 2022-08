Očekuju 85 odsto turističkog prometa iz rekordne 2019. godine

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Turističkoj organizaciji (TO) Tivat očekuju da će tokom ove godine ostvariti zacrtani cilj, a to je 85 odsto turističkog prometa iz rekordne 2019, saopštili su njeni predstavnici.

Iz tivatske TO su agenciji Mina-business kazali da je u Tivtu, prema zvaničnoj statistici Monstata, tokom prvih šest mjeseci ove godine boravilo oko 49,3 hiljade turista, koji su ostvarili preko 367 hiljada noćenja.

„Upoređujući sa šest mjeseci prošle godine, bilježi se rast u dolascima od 87 odsto, a u noćenjima 66 odsto. Zvanične podatke koji objedinjuju hotelski i privatni smještaj imamo tek krajem mjeseca za prethodni mjesec”, rekli su iz TO Tivat.

Tokom prvih šest mjeseci, najbrojniji u noćenjima su turisti iz Rusije, Srbije, Ukrajine, Velike Britanije i Njemačke.

Naročito značajan porast u noćenjima bilježi se sa tržišta Velike Britanije i Njemačke i to čak 83 odsto više noćenja sa tržišta Njemačke upoređujući sa 2019, i 54 odsto više noćenja sa tržišta Velike Britanije.

Primjećuje se i porast turista sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država (SAD,) Češke, Hrvatske, Slovačke, Turske, Izraela.

“Možemo istaći da smo zadovoljni dosadašnjim tokom turističke sezone i kada govorimo o finansijskim pokazateljima. Tokom prvih sedam mjeseci ove godine ostvareno je oko jedan odsto više namjenskih prihoda – boravišna i turistička taksa i članski doprinos, u odnosu na isti prošlogodišnji period, 91 odsto više u odnosu na isti period 2020, i sedam odsto manje u odnosu na isti period 2019”, precizirali su predstavnici TO Tivat.

Oni su naveli da su u stalnom kontaktu sa turističkom privredom.

“Hotelijeri ističu dobru popunjenost koju karakteriše last minute buking. I pored možda manjeg broja turista, očekuju veći prihod od sezone. Kada je u pitanju privatni smještaj, kod većine je u avgustu buking na izuzetno dobrom nivou”, rekli su iz TO Tivat.

Prema podacima od 11. avgusta, u Tivtu boravi 9,44 hiljade turista, od čega je hiljadu turista u hotelima, 8,28 hiljada u privatnom smještaju, a ostalo u kampovima i odmaralištima.

„Upoređujući sa prethodnim godinama to je tri odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, a četiri odsto manje u odnosu na isti period 2019. Statistički podaci preuzeti su na dan 11. avgust ove godine, a situacija se svakako konstantno mijenja“, precizirali su iz TO Tivat.

Na pitanje kakvu očekuju postsezonu, iz tivatske TO su odgovorili da je produženje turističke sezone nešto na čemu konstatno rade kroz različite kanale promocije, te da vjeruju da će biti dobra postesezona.

Tivat je, kako su naveli, inače grad koji je najljepši u pred i postsezoni.

Najsunčaniji je grad u Boki Kotorskoj, a možda se upravo u mjesecima van glavne sezone može na najbolji način upoznati i pokazati pravu sliku.

“Postsezona je vrijeme drugačije ciljne grupe, ljudi dolaze isključivo zbog odmora i uživanja u prirodi, aktivnom odmoru, a ove godine imamo najave i birdwatchera, koji se inače kreću i rezervišu svoje odmore u periodu migracija ptica, proljeće i jesen. Crnu Goru su prepoznali kao interesantnu destinaciju za ovaj vid turizma, te vjerujemo da ćemo zabilježiti i rast posjetioca iz ove ciljne grupe”, zaključili su iz tivatske TO.

