Turizam će ove godine biti na nivou prije krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je objavila da sve relevantne međunarodne institucije predviđaju kako će crnogorska ekonomija ove godine rasti brže od regionalnog prosjeka, uz poboljšanje uslova na tržištu rada, postepeno povećanje broja zaposlenih i dalji pad stope nezaposlenosti ispod nivoa prije pandemije.

U Programu ekonomskih reformi za period od ove do 2025. godine, koji je objavila izvršna vlast, istaknuto je da se ove godine očekuje oporavak turizma u odnosu na pretkrizni nivo, prenosi portal RTCG.

Kako se navodi, pozitivni doprinos ekonomskom rastu u narednom trogodišnjem periodu pružiće domaća tražnja, pri čemu će polovinu ovog uticaja opredijeliti privatna potrošnja, usljed ubrzanog rasta prihoda u turizmu, visokog rasta doznaka, uz jaku ekspanziju kreditne aktivnosti i rast zaposlenosti i zarada.

Lična potrošnja domaćinstava će, kako se navodi, biti snažno podstaknuta budžetskim mjerama za ovu godinu i planirani srednji rok.

“Javnu potrošnju u narednom periodu reflektovaće veća tekuća potrošnja i snažan porast izdvajanja za povećanje plata dijela zaposlenih u javnom sektoru. Bruto investicije će bilježiti postepeni oporavak u odnosu na pretkrizni nivo, uz održavanje visokog nivoa u ukupnoj ekonomskoj strukturi i projektovani rast od 6,6 odsto u periodu od ove do 2025”, navodi se u Programu ekonomskih reformi.

Dodatan doprinos rastu u srednjem roku će pružiti neto izvoz, odnosno eksterna tražnja, podstaknuta snažnom ekspanzijom u turizmu, povoljnim izvoznim performansama, ali će biti i djelimično limitirana snažnijom dinamikom uvozne aktivnosti.

U ovoj godini se, kako se navodi, očekuje oporavak turizma u odnosu na pretkrizni nivo.

Snažan rast cijena najvažnijih crnogorskih izvoznih proizvoda na svjetskim tržištima i veća proizvodna baza u poljoprivredi, opredijeliće projektovani rast izvoza roba od 8,2 odsto u narednom trogodišnjem periodu.

“Uvoz će biti intenziviran (rast 4,9 odsto), uslovljen jačom tražnjom usljed visoke vrijednosti investicionih ulaganja i snažnog rasta privatne potrošnje”, zaključuje se u Programu ekonomskih reformi.

