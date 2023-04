Turisti iz Albanije pokazuju sve veće interesovanje za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa lokalnim i turističkom privredom predstavlja aktuelnu ponudu destinacije u Albaniji, čiji turisti pokazuju sve veće interesovanje za crnogorsku destinaciju.

Riječ je o petom izdanju Međunarodnog sajma turizma Expo Tourism koji ima za cilj promociju turističke ponude zemalja učesnica, s fokusom na poslovna putovanja, digitalni i održivi turizam. Ove godine nosilac organizacije učešća na sajmu je LTO Ulcinj, a pored NTO, turističku ponudu Crne Gore predstavljaju i lokalne turističke organizacije Budve i Bara, kao i turistička privreda.

Predsjednik Albanske turističke unije, Rahman Kase posjetio je crnogorski štand i tom prilikom poručio da su turisti iz Albanije zainteresovani za više mjesta u Crnoj Gori, kao i različite vidove turizma.

„Već je postala tradicija da gosti iz Albanije redovno dolaze u Crnu Goru, najviše u Budvu, Ulcinj i Kotor, a tokom zime i u Kolašin. Pored toga, goste iz Albanije zanima i kulturno nasljeđe, muzeji i ostatak sjevera Crne Gore. Istakao bih da pažnju stranih gostiju iz Evrope i šire, koji dolaze u Crnu Goru preko turističkih agencija iz Albanije posebno privlače Cetinje, Plav i Gusinje“, poručio je Kase.

Veliki broj posjetilaca iskazao je interesovanje za turističku ponudu naše zemlje, a crnogorski štand posjetili su zamjenica ministra turizma i životne sredine, Vilma Belo i direktorica Nacionalne turističke agencije Albanije, Zana Čelja.

„Crna Gora je predivna zemlja, a posebno me oduševljava Petrovac jer tu možete uživati na plažama, ali i pješačiti na Paštrovskoj gori. Moram naglasiti da mi svaki odmor uljepšaju i ljudi koji su veoma gostoprimljivi“, kazao je jedan od posjetilaca, Brisej Lalaj.

ExpoTourism je izvrsna prilika za sklapanje ugovora s novim partnerima iz cijele regije i svijeta i pruža mogućnost predstavljanja novih ponuda brojnim turističkim agentima. Pored NTO i lokalnih turističkih organizacija, turističku ponudu Crne Gore predstavili su Portonovi Montenegro, hoteli Ananti Resort, Residences & Beach Club, Vivid Blue Serenity Resort, Avala Resort & Villas i hotel Continental.

“Ove godine očekujemo više gostiju sa ovog tržišta, a posebno sam optimistična kada je u pitanju period predsezone. Zbog činjenice da im je destinacija jako blizu i da vlada veliko interesovanje, sigurna sam da ćemo imati uspjeha na ovom tržištu“, kazala je Iva Čuković ispred hotela Ananti.

Menadžerka NTO, Ljiljana Čukić, poručila je da je tržište Albanije od velikog značaja za Crnu Goru kao turističku destinaciju, a posebno imajući u vidu da su u pitanju cjelogodišnji gosti, što potvrđuju i statistički podaci.

„Izuzetno smo zadovoljni posjetom sa ovog tržišta i tokom zimske turističke sezone. Prema podacima Monstata, gosti iz Albanije su po broju ostvarenih dolazaka u kolektivnom smještaju bili na drugom mjestu tokom januara i tokom februara tekuće godine. To nam je povod da u narednom periodu intenziviramo promotivne aktivnosti ka ovom tržištu“, zaključila je Čukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS