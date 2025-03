Turčinović: Namjera Vlade jedan u nizu udaraca na vitalne interese Ulcinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Namjera Vlade da u netransparentnoj i brzopletoj proceduri ustupi ulcinjsku plažu investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) još jedan je u nizu udaraca na vitalne interese Ulcinja i njegovih građana, ocijenjeno je iz Građanskog pokreta URA.

Član Glavnog odbora URA-e Božidar Turčinović kazao je da ulcinjska Velika plaža, koja se prostire dužinom od 13 kilometara, nije samo turistički dragulj.

Ta plaža je, kako je naveo, srce Ulcinja i žila kucavica cjelokupnog turističkog razvojnog potencijala Crne Gore.

“Najnovija namjera Vlade Crne Gore da u krajnje netransparentnoj i brzopletoj proceduri ustupi ulcinjsku plažu investitorima iz UAE predstavlja još jedan u nizu udaraca na vitalne interese ovog grada i njegovih građana”, ocijenio je Turčinović.

On je rekao da je ovo samo nastavak višedecenijske politike potčinjavanja Ulcinja interesima moćnika i da tome najbolje svjedoče i decenije nepravde nanijete tom gradu.

Turčinović je istakao da Ulcinj i Crna Gora nijesu protiv stranih investicija, već naprotiv, one su nasušna potreba.

Međutim, kako je poručio, ulaganja moraju biti u skladu sa zakonom, interesima lokalne zajednice i dugoročnim razvojnim planovima, a ne plod dogovora iza zatvorenih vrata.

“U to ime, nadahnuti Valdanosom, Solanom i vlastitim ponosom Ulcinjanki i Ulcinjana, potpomognuti svima nama koji podjednako volimo svaki pedalj ove zemlje, siguran sam da neće biti dopušteno da bilo koja interesna grupa isčupa “srce” Ulcinju”, zaključio je Turčinović.

