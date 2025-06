Tunel Mogren dobio javnu rasvjetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tunel i galerija Mogren, koji se nalaze na jednoj od najfrenkventnijih saobraćajnica u zemlji, magistralnom putu Kotor-Budva, dobili su savremenu javnu rasvjetu.

Iz Uprave za saobraćaj je saopšteno da vrijednost projekta iznosi oko 330 hiljada EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

“Instalirane su energetski efikasne LED svjetiljke duž čitave trase tunela i galerije u ukupnoj dužini od oko 520 metara”, navodi se u saopštenju.

Uzimajući u obzir intenzitet saobraćaja na ovoj dionici, kao i činjenicu da tunel često koriste i građani, turisti i biciklisti, nova rasvjeta će, kako su kazali, značajno doprinijeti unapređenju vidljivosti u saobraćaju, te time i smanjenju rizika od potencijalnih nezgoda.

“Uprava za saobraćaj će i u narednom periodu nastaviti s realizacijom projekata modernizacije putne infrastrukture, u cilju povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na teritoriji Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

