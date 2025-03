Tunel Mogren dobija javnu rasvjetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za saobraćaj potpisala je ugovor sa kompanijom BB Solar za izradu javne rasvjete u tunelu i galeriji Mogren na magistralnom putu Kotor-Budva.

Vrijednost ugovorenih radova je oko 330 hiljada EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), a podrazumijevaju instalaciju energetski efikasnih svjetiljki duž čitavog tunela i galerije u dužini od oko 520 metara.

“Riječ je o jednom od najfrekventnijih putnih pravaca u zemlji, a s obzirom na to da tunel Mogren koristii veliki broj građana i biciklista, postavljanjem LED rasvjete značajno će se poboljšati vidljivost unutar tunela i smanjiti mogućnost nesreća”, navodi se u saopštenju.

Uprava za saobraćaj će, kako su najavili njeni predstavnici, nastaviti sa modernizacijom saobraćajne infrastrukture širom Crne Gore, s ciljem podizanja bezbjednosti i sigurnosti za sve učesnike u saobraćaju.

