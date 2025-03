Trumpov carinski rat donio status quo na tržište nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prošle sedmice su ostale skoro nepromijenjene, jer bi carinski rat između Vašingtona i njegovih trgovinskih partnera mogao oslabiti potražnju, dok podršku cijenama pružaju geopolitičke napetosti.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 0,3 odsto na 70,58 USD, dok je na američkom barel poskupio 0,2 odsto na 67,18 USD, prenosi SEEbiz.

Nakon tri sedmice pada, cijene nafte su prošle sedmice ostale gotovo nepromijenjene, jer se trgovci plaše da bi carinski rat, koji predsjednik SAD-a Donald Trump vodi na više frontova, mogao oslabiti potražnju.

Početkom prošle sedmice na snagu su stupile carine od 25 odsto na uvoz čelika i aluminijuma u SAD, a Kanada i Evropska komisija (EK) najavili su protivmjere.

EK je, između ostalog, najavila carine od 50 odsto na uvoz američkog viskija. Na to je Trump zaprijetio carinama od 200 odsto na uvoz europskih vina i alkoholnih pića.

