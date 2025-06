Trijumf kompanije One na prvim CIM Neuro Awards

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One je na ovogodišnjem CIM Forumu osvojila je prvo mjesto u kategoriji najboljeg video sadržaja za kampanju Djevojčice u ICT-ju, nastalu unutar tima Sektora komunikacija.

Na ovogodišnjem CIM Forumu, prvi put u regionu, ali i šire, dodijeljene su Neuro Awards– nagrade koje predstavljaju inovativno priznanje koje se ne zasniva na subjektivnim ocjenama žirija, već na preciznim mjerenjima podsvjesnih reakcija gledalaca pomoću EEG i eye-tracking tehnologije.

“U konkurenciji velikih regionalnih i međunarodnih brendova, sa kampanjama visoke produkcije i velikih budžeta, kompanija One osvojila je prvo mjesto u kategoriji najboljeg video sadržaja za kampanju Djevojčice u ICT-ju, nastalu unutar tima Sektora komunikacija”, navodi se u saopštenju.

Ono što ovu nagradu čini posebno značajnom jeste to što je čitava kampanja nastala bez pomoći eksternih agencija, bez velikog budžeta i bez medijskog zakupa, ali uz snažno uvjerenje u važnost poruke i jasnu strategiju koja komunikaciju koristi za društveno odgovorne ciljeve.

Menadžerka Sektora za komunikacije, Tina Raičević, kazala je da ova nagrada potvrđuje ono što su, u dubini srca, znali dok smo radili na kampanji – da poruke koje dolaze iz autentičnog uvjerenja imaju snagu da dopru dublje.

“Djevojčice u ICT-ju je projekat nastao kao izraz vrijednosti koje gradimo sistemski – pažljivo, iznutra i u kontinuitetu. Realizovana bez eksternih agencija i velikih budžeta, kampanja je naišla na snažan odjek, prije svega zahvaljujući podršci kolega, medija i zajednice koji su u njoj prepoznali istinsku vrijednost. Kada se na kraju i podsvjesne reakcije gledalaca poklope s onim u šta ste vjerovali od samog početka, to je potvrda da radimo odgovorno, strateški i s razlogom,“ kazala je Raičević.

Kampanja Djevojčice u ICT-ju posvećena je osnaživanju djevojčica koje žele da se ostvare u tehnološkim oblastima. Kamera i montaža povjereni su Željku Bracanoviću – Kokosu, dok su koncept i scenario osmišljeni unutar PR tima kompanije One.

Ekspertkinja za komunikacije u kompaniji One, Jelena Marković Čađenović, kazala je da im, kao PR timu, nije zadatak da budu najglasniji, već da budu tačni, dosljedni i posvećeni onim temama koje su suštinski važne.

“Kroz ovu kampanju željeli smo da pošaljemo poruku koja ima dugoročni efekat i da je povežemo s onim što kao brend autentično zastupamo. Reakcije koje smo dobijali još tokom emitovanja, a sada i ovo priznanje, govore nam da su ljudi prepoznali vrijednost i iskrenost te poruke“, istakla je Marković Čađenović.

Kampanja Djevojčice u ICT-ju tematizuje prisustvo (ili odsustvo) djevojčica i žena u informacionim tehnologijama, kroz ličan i emotivan narativ – bez patetike, ali s dubokim značenjem.

Specijalistkinja za društveno odgovorno poslovanje i organizaciju događaja u ovoj kompaniji, Nataša Đurđić Begić, kazala je da je projekat Djevojčice u ICT-ju dio njihove šire CSR strategije kroz koju podržavaju teme koje smatraju važnim za zajednicu.

“Ovo priznanje je potvrda da i poruke koje ne dolaze kroz klasične reklamne kampanje, već kroz društveno odgovorne inicijative mogu imati snažan emocionalni i podsvjesni uticaj. To je dodatni motiv da i dalje biramo sadržaje koji ostavljaju trag, a ne samo utisak”, kazala je Đurđić Begić.

Zahvaljujući Neuro Awards metodologiji, prvi put je naučno potvrđeno da tema rodne ravnopravnosti u tehnologiji, iako možda ne dominira svakodnevnim narativima, zauzima važno mjesto u kolektivnoj podsvijesti gledalaca.

Rezultati su pokazali snažnu emocionalnu povezanost i visok nivo pažnje, što dodatno naglašava važnost da se o ovim pitanjima govori otvorenije, hrabrije i jasnije.

“Za kompaniju One, ovo priznanje je dokaz da veliki efekti mogu nastati i iz malih timova, kada postoji vizija, autentičnost i kada se u poruku istinski vjeruje”, zaključuje se u saopštenju.

