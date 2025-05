Trgovinski dogovor SAD-a i Britanije podstakao Wall Street

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi porasli nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Velika Britanija postigle trgovinski sporazum, prvi od uvođenja recipročnih carina.

Dow Jones indeks ojačao je 0,62 odsto na 41.368 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,58 odsto na 5.663 boda, a Nasdaq indeks 1,07 odsto na 17.928 bodova, prenosi Hrportfolio.

Ulagače je ohrabrio trgovinski sporazum, prema kojemu bi Britanija smanjila carine na uvoz američkih proizvoda s prosječnih 5,1 na 1,8 odsto, dok bi carine na uvoz britanskih proizvoda u SAD ostale na deset odsto.

Osim toga, Britanija je pristala da kupi Boeingove avione za deset milijardi USD, pa je cijena dionice tog proizvođača aviona skočila više od tri odsto.

Vašington je, međutim, izuzeo od carina uvoz avio dijelova koje proizvodi Rolls-Royce.

Na predstavljanju sporazuma predsjednik SAD-a Donald Trump kazao je da očekuje sadržajne trgovinske pregovore s Kinom ovoga vikenda u Švajcarskoj i da ga ne bi čudilo da se postigne dogovor.

„Tržište je pozitivno reagovalo na sporazum SAD-a i Britanije, a kada Trump kaže da će pregovori s Kinom ovoga vikenda biti sadržajni, morate mu vjerovati na riječ, iako nikada ne znate. U svakom slučaju, tržište vjeruje da će doći do nekog razumnog rješenja, u svakom slučaju boljeg od globalnog trgovinskog rata”, rekao je Scott Welch, direktor u kompaniji Certuity.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,32 odsto na 8.531 bod, frankfurtski DAX 1,02 odsto na 23.352 boda, a pariski CAC 0,89 odsto, na 7.694 boda.

