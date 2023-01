Tražili prijem kod Abazovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici oba reprezentativna sindikata Port of Adria tražila su prijem kod premijera Dritana Abazovića kako bi razjasnili nedoumice koje ih zabrinjavaju povodom aktuelne situacije u toj kompaniji.

Iz Sindikalne organizacije zaposlenih Port of Adria, u obraćanju Abazoviću, navodi se da su informisani kroz medije da se održavaju sastanci prestavnika vlasti i Global Portsa o kupovini Port of Adria.

“Jasno nam je da mi kao predstavnici zaposlenih ne možemo da utičemo na te pregovore, ali smatramo da bi bar trebalo da budemo informisani o njima, jer je za nas to pitanje egzistencije”, navodi se u obraćanju.

Oni su zamolili Abazovića da im odgovori pisano na par pitanja, ukoliko zbog obaveza nije u mogućnost da ih primi.

“U slučaju da država kupi Port of Adriu, kakav je status nas zaposlenih u kompaniji jer ovih dana iz medija vidimo da to nije baš jednostavno (prelazak zaposlenih iz privatnih u državnu kompaniju), pa smo zabrinuti kakav bi bio naš status u novonastaloj situaciji. Ovo nas brine zbog lošeg iskustva koje smo imali i sa državom i sa novim vlasnikom Global Portsom jer su i jedni i drugi u više navrat grubo prekršili prava zaposlenih i primorali nas da pravdu tražimo pred nadležnim sudovima Crne Gore koji su u nekim sporovima donosili vrlo čudne presude”, naveli su sindikalni predstavnici.

Oni su pitali zašto javnost Crne Gore nije upoznata po kojoj cjeni Global Ports prodaje Port of Adriu jer se zna da je država tadašnju kompaniju Kontejnerski terminali i generalni tereti prodala Global Portsu za 8,1 milion.

“Da li će građani Crne Gore sada plaćati svoju nekadašnju kompaniju po ko zna kojoj cjeni i snositi troškove nedomaćinskog ponašanja prethodnih struktura vlasti”, pitali su u obraćanju Abazoviću.

Oni su pitali i zašto Komisija za provjeru privatizacije Kontejnerskih terminal i generalnih tereta, koja je formirana u vremenu premijera Zdravka Krivokapića nije nastavila sa radom i u mandate Abazovića.

“Mišljenja smo da i mi a i javnost Crne Gore mora da bude upoznata kako je moguće da uslove tendera ispuni samo jedna kompanija, Global Ports i da je dobije kompaniju po enormo niskoj cjeni”, navodi se u saopštenju.

Oni su pitali da li je država zainteresovana da ispita rad građanskog odeljenja pri Vrhovnim sudom Crne Gore koje je 2018. godine donijelo čudno mišljenju o važenju koletivnog ugovora koji je bio sastavni dio kupoprodajnog ugovora države Crne Gore i tako zaposlene oštetila za zarade kao i državu Crnu Goru, a radi se o milionskim iznosima.

“Takođe smo mišljenja da je građansko vijeće pri Vrhovnom sudu napravilo i krivični prekršaj jer je sa svojim mišljenjem promijenila kupoprodajni ugovor države i Global Portsa što nije u njenom domenu ali po njenom mišljenju zaposleni i država su izgubili velike svote novca”, rekli su iz sindikata.

