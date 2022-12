Tražiće dodatna izdvajanja za puteve i poboljšanje infrastrukture u četiri opštine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Bošnjačke stranke (BS), amandmanima na Predlog zakona o budžetu za narednu godinu tražiće izdvajanje dodatnih sredstava za rekonstrukciju puteva i poboljšanje infrastrukture u Bijelom Polju, Petnjici, Plavu i Baru, saopšteno je iz te stranke.

U saopštenju BS se navodi da je poslanik te partije Amer Smailović amandmanom zatražio izdvajanje deset miliona EUR iz budžeta za rekonstrukciju saobraćajnice Bioča-Petnjica.

On je u obrazloženju naveo da je riječ o putnom pravcu koji je bitan za razvoj sjevernog regiona naše države, a ujedno i projekat koji se odnosi na razvoj regionalne putne infrastrukture.

“Naime, građani Petnjice kao jedne od najmlađih opština, a nažalost i jedne od najsiromašnijih opština zaslužuju da Vlada ubrzano krene u unapređenje uslova života građana ove opštine”, rekao je Smailović, saopšteno je iz BS.

Smailović je ocijenio da se amandmanom pokazuje briga države za građane tog kraja koji čekaju na izgradnju ovog putnog pravca koji je ključan za dalji razvoj opštine.

“Izgradnja ovog putnog pravca imala bi višestruke efekte – ovo bi bila faza koja bi povezala Petnjicu sa ostalim opštinama, ali bi isto tako ostale opštine kao i Petnjicu povezala sa Srbijom i omogućila uslove da se što prije izgradi magistralni put Petnjica-Tutin”, kazao je Smailović.

Kako se navodi, Smailović je amandmanom zatražio i dodatna sredstva za izgradnju puta Srđevac-Lozna.

Iz BS su rekli da su za taj put izdvajanja 100 hiljada EUR, a amandmanom Smailovića bi bila povećana na milion.

U obrazloženju se navodi da je rekonstrukcija putna Srđevac – Sušica od izuzetne važnosti za veliki broj sela koja gravitiraju na području Bihora u Bijelom Polju.

“Ukupna dužina puta je 8,6 kilometara, a ugovoreni su radovi za prvu fazu u iznosu od 2.461.983 EUR. U međuvremenu je izvršena eksproprijacija zemljišta za pravu fazu (Srđevac – Lozna)”, navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da je taj put dio strateškog plana opštine Bijelo Polje.

Smailović je u obrazloženju istakao da predviđenim Kapitalnim budžetom za taj projekat nijesu izdvojena sredstva koja bi omogućila realizacija.

“Stanovništvu ovog područja je neophodno obezbijediti bolje uslove za život. Na području Bihora se nalazi veliki broj sela koja su idealna za bavljenje stočarstvom, međutim loša putna infrastruktura koči razvoj ovoga kraja i jedan je od uzroka iseljavanja stanivništva iz ovog kraja”, dodao je Smailović.

Kako je kazao, jedan od glavnih loklanih puteva koji povezuje većinu bihorskih sela je u lošem stanju i zahtijeva rekonstrukciju.

Poslanici BS amandmanom su zatražili dodatna sredstva za asfaltiranje i rekonstrukciju lokalnih puteva u opštini Plav.

“Rekonstrukcija puteva Glavice – Beškovića mahala – Rudo polje, Korita – Komarača, Kasarna – Skić, Džamija Šabovića – Bogajice, Završ – Jasenica i Novšice – Velika bi obuhvatala sanaciju najkritičnijih tačaka i presvlačenje asfaltom. Sanacijom navedenih putnih pravaca omogućilo bi se lokalnom stanovništvu kvalitetnije i bezbjednije kretanje”, navodi se u obrazloženju.

U saopštenju se navodi da je amandmanom poslanika BS zatraženo i izdvajanje od 200 hiljada EUR za izgradnju fiskulturne sale za Osnovnu školu „Mrkojevići“ u Pečuricama, u opštini Bar.

U amandmanu se ističe da je taj projekat od velikog značaja za djecu u Mrkojevićima, ali i za cijelu lokalnu zajednicu.

“Osnovna škola u Mrkojevićima je jedina na području barske opštine koja nema salu za fizičko vaspitanje. Više stotina učenika nastavu fizičkog izvodi na otvorenom prostoru, pa bi realizacijom ovog projekta konačno dobili mogućnost za adekvatno izvođenje nastave fizičkog vaspitanja”, navodi se u amandmanu.

Dodaje se da u toj mjesnoj zajednici djeluju i sportski klubovi, koji će izgradnjom školske hale dobiti adekvatne uslove za svoje aktivnosti.

“Opredijeljena sredstva bila bi učešće Vlade Crne Gore u ovom projektu, čime bi se konačno krenulo u realizaciju, po modelu sufinansiranja, kako je i predviđeno Memorandumom koji je resorno Ministarstvo prosvjete potpisalo još 2019. godine, sa Opštinom Bar i Udruženjem iseljenika “Rumija” iz Čikaga”, piše u amandmanu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS