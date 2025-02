Traže zakonsku regulaciju tržišta zakupa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore – Moj dom tražilo je zakonsku regulaciju tržišta zakupa i oporezivanje nekretninskih monopola, jer su podstanari najzapostavljenija i najnezaštićenija grupa u društvu.

Iz Udruženja su rekli da je vrijeme da podstanari postanu snaga koja će natjerati politiku da prati njihove interese, a ne bogatih elita.

„Podstanari u Crnoj Gori su najzapostavljenija i najnezaštićenija grupa u društvu, koji nemaju nikakvu pravnu zaštitu, izloženi su volji stanodavaca i tržištu nekretnina koje divlja bez ikakve kontrole“, navodi se u saopštenju.

Cijene kirija su, kako su kazali, skočile i do 50 odsto, a država nije učinila ništa da zaštiti građane.

„Većina stanova se izdaje bez ugovora, bez ikakve pravne sigurnosti za podstanare. Ne postoji zakon koji reguliše tržište najma, niti ograničava nekontrolisane skokove cijena“, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da političke elite i njihovi poslovni partneri zarađuju upravo na tome.

“U Crnoj Gori se vlasništvo nad nekretninama ne tretira kao odgovornost, već kao alat za bogaćenje na račun onih koji sebi ne mogu priuštiti stan”, dodaje se u saopštenju.

U trenucima kada nezadovoljstvo građana raste, moćnici ne pokušavaju da riješe probleme, već da skrenu pažnju s njih.

“Organizacije poput Kamo sjutra govore o ekonomskim problemima mladih, ali ne smiju da prozovu prave krivce. Njihova svrha nije promjena, već kontrolisana kanalizacija nezadovoljstva”, smatraju u Udruženju.

Oni su kazali da bojkot trgovina i pozivi da se na nekoliko dana obustavi kupovina u određenim marketima ne rješavaju uzroke problema.

“Još nijedna politička partija, nijedan javni funkcioner, nijedna od ovih “spontanih inicijativa” nije podržala opravdani bijes podstanara. Zašto? Jer bi to značilo udar na one koji kontrolišu tržište nekretnina, a među njima su mnogi koji donose odluke u ovoj zemlji”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS