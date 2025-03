Traže vraćanje upravljanja morskim dobrom opštinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa poslanika podnijela je danas u skupštinsku proceduru set izmjena i dopuna više zakona, u cilju, kako su objasnili, vraćanja upravljanja morskim dobrom opštinama.

Izmjene i dopune zakona o morskom dobru, izgradnji objekata i o lukama podnijeli su poslanici koji dolaze iz kluba Albanske alijanse, Albanskog foruma, Bošnjačke stranke, kao i poslanik Demokrata Momčilo Leković, na inicijativu šest primorskih opština.

Poslanik Albanske alijanse, Ilir Čapuni, kazao je na konferenciji za novinare da je to važna zakonodavna inicijativa, koja ima za cilj reformu upravljanja morskim dobrom u Crnoj Gori.

On je rekao da je Morsko dobro bilo jako agilno u ubiranju naknada za korišćenje, ali jako tromo i neefikasno kada je riječ o ulaganju u primorskim opštinama.

“Ovaj set zakona koji smo podnijeli rezultat je zajedničnog rada svih primorskih opština i Zajednice opština, što svjedoči o širokom konsenzusu i potrebi za decentralizacijom upravljanja morskim dobrom”, naveo je Čapuni.

Ključna promjena koju ovi zakoni donose odnosi se na vraćanje upravljanja morskim dobrom opštinama.

“Smatramo da lokalne samouprave najbolje razumiju potrebe svih svojih zajednica i da mogu efikasnije upravljati tim vrijednim resursom na održiv i odgovoran način, shodno odredbama evropske povelje o lokalnoj samoupravi”, saopštio je Čapuni.

Predloženim izmjenama i dopunama zakona predviđeno je da integralno upravljanje morskim dobrom obavlja novo preduzeće koje osniva Vlada i koje će imati koordinacionu i stratešku ulogu.

“To preduzeće će osigurati saradnju između državnih i lokalnih organa, pripremati plan upravljanja morskim dobrom na period od pet godina, obezbjeđivati istraživanje od značaja za upravljanje morskim dobrom, upravljati zaštićenim prirodnim dobrima od državnog značaja i voditi bazu podataka i obavljati druge ključne funkcije u skladu sa zakonom”, objasnio je Čapuni.

S druge strane, lokalne samouprave će preuzeti upravljanje morskim dobrom na teritoriji svojih opština, što uključuje zaštitu i unapređenje morskog dobra, donošenje planova organizacije kupališta, luka i privremenih objekata, upravljanje komunalnom infrastrukturom i uslogama u zoni morskog dobra, kao i sprovođenje postupaka davanja morskog dobra na korišćenje.

Čapuni je kazao da su predlozi izmjena i dopuna zakona rezultat konsenzusa primorskih opština, koje su, kako tvrdi, ekonomska osovina Crne Gore.

On je pozvao poslanike svih političkih opcija da podrže predlog, jer on donosi dugoročnu korist cijeloj državi i svim njenim građanima.

Leković je saopštio da se stavljanjem ovih predloga zakona u skuštinsku proceduru otvara, prije svega, dialog i pokreće proces koji je potreban Crnoj Gori i primorskim opštinama.

On je naveo da je njegov potpis na te akte prevashodno njegov lični stav kao poslanika koji dolazi sa primorja.

“Danas je jako važan dan za primorske opštine u Crnoj Gori, ali i za sve građane koji su decenijama svjedočili devastaciji našeg najvećeg prirodnog bogatstva, što je svakako naša obala”, saopštio je Leković.

Prema njegovim riječima, građani su decenijama bili svjedoci nesistematskog i često štetnog raspolaganja obalom, što je rezultiralo nekontrolisanom urbanizacojom, degradacijom prirodnih resursa i izostankom dugoročne vizije razvoja primorskog regiona.

“Ovim zakonima jačamo lokalne samouprave i omogućavamo im da odlučuju o planiranju i korišćenju obale, naravno uz kontrolnu ulogu i strikne mehanizme zaštite i održivog razvoja”, rekao je Leković.

On je dodao da će predložena rješenja stvoriti uslove da primorski region konačno postane primjer odgovornog upravljanja prirodnim resursima, gdje se balansiraju ekonomski razvoj i očuvanje prostora za sve buduće generacije.

Predsjednik Opštine Ulcinj, Genci Nimanbegu, saopštio je da ovo treba cijeniti kao jedan od najvećih demokatskih iskoraka u Crnoj Gori u novijoj istoriji sarađivanja.

“Bili smo dovoljno mudri i ponudili fer rješenje. Ovo nije politikanski set zakona, već demokratski i decentralizirajući, koji vraća ingerencije lokalnim samoupravama. Bilo ko, ko u Skupštini neće podržati ovaj zakon, to će raditi iz politikanskih razloga”, zaključio je Nimanbegu i dodao da računaju na podršku.

