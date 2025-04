Traže razrješenje sudije i stečajnog upravnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici Montenegro Airlinesa (MA) okupili su se danas ispred podgoričkog Privrednog suda obilježavajući četiri godine od uvođenja stečaja u tu državnu avio-kompaniju.

Na protestu su izrazili nezadovoljstvo tokom stečajnog postupka koji, kako tvrde, karakterišu netransparentnost i odugovlačenje, prenosi Pobjeda.

Radnici zahtijevaju razrješenje stečajnog sudije Ivana Kovačevića i stečajnog upravnika Milana Radulovića, navodeći da nijesu ispunjeni osnovni ciljevi stečaja – unovčenje imovine i isplata povjerilaca.

Radnici su podsjetili da su u protekle četiri godine više puta ukazivali na nepravilnosti, te da su se obraćali nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama, ali da za cijelo to vrijeme nijesu dobili nikakve konkretne odgovore.

Jedan od bivših radnika MA, Vesko Nikolić, kazao je da su se okupili “ispred ovog visokog doma, gdje se raspravlja o pravu, ali i ne sprovodi pravda”.

“Dokaz za ovu tvrdnju je više od 350 bivših radnika MA i njihovih porodica, kao i hiljade bivših radnika kolektiva iz Crne Gore, koji su decenijama čekali ostvarivanje svojih osnovnih ljudskih i radnih prava, da dobiju na ruke pošteno zarađenu platu. Moram vas podsjetiti da naša neizvjesnost i borba počinje od već sada istorijskog pressa na kojem je bivši ministar Mladen Bojanić najavio gašenje avio-kompanije”, kazao je Nikolić.

On je naglasio da su se obraćali institucijama, sastajali sa ministrima, podnosili krivične prijave, nudili rješenja i socijalne programe i tražili odgovore.

“Danas, četiri godine nakon uvođenja stečaja, i dalje ne znamo zašto nikada nije predat završni račun MA za 2020. godinu i zašto finansijski direktor MA nije razdužio svoje radno mjesto i dao na uvid finansijsko poslovanje. Ne znamo ni gdje su se zagubili 11,2 miliona USD prilikom transakcije raskida ugovora o zakupu dva aviona tipa Embraer i kupovine istih za potrebe To Montenegra”, naveo je Nikolić.

On je istakao da i dalje ne znaju koliko je novca sakupljeno od prodaje imovine i, na kraju, zašto se stečajni postupak odugovlači, a o čemu su nebrojano puta govorili i obraćali se stečajnom sudiji.

“Još nijesmo dobili odgovore da li su nam uskraćena osnovna ljudska prava, iako smo pisali Ombudsmanu, kancelariji EU i stranim ambasadama. Jedini odgovor smo dobili od šefice EU, Kristine Oane Popa, da će radnici svoja potraživanja i prava ostvariti kroz stečaj. Danas, četiri godine nakon uvođenja stečaja, Popa je prestao mandat, umjesto nje imenovan je Johan Satler, a stečajni postupak se i dalje bezrazložno oteže”, dodao je Nikolić.

On je kazao da su danas pisali kancelariji EU, ambasadama SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Slovenije, podsjećajući ih na uskraćivanje osnovnih ljudskih prava zagarantovanih poveljama i konvencijama, čiji su potpisnici i države koje ambasadori predstavljaju u Crnoj Gori.

Nikolić tvrdi da stečajni sudija i upravnik ne poštuju načela zaštite povjerilaca, kao ni načelo ekonomičnosti stečajnog postupka.

On je zaključio da će i dalje tražiti odgovore na postavljena pitanja, sve dok institucije u Crnoj Gori, kako je rekao, ne profunkcionišu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS