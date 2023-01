Traže prijem kod Abazovića i Damjanovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna organizacija zaposlenih (SOZ) Port of Adria tražila je da delegaciju oba reprezentativna sindikata u toj kompaniji što prije prime premijer Dritan Abazović i ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Pošto su 9. decembra prošle godine na zvaničnom sajtu Ministarstva finansija objavili kratko saopštenje, u kojem navode da su imali inicijalni razgovor sa našim poslodavcima, mislimo da bi bilo jako korisno da čuju i dio priče iz ugla zaposlenih”, navodi se u saopštenju SOZ-a, koje potpisuje njen predsjednik Zoran Maritnović.

On je kazao da imaju puno tema i detalja, kao i more argumenata da zahtijevaju od države da pod hitno interveniše, jer kako je moguće da se u najperspektivnijem dijelu, nekada jedinstvene Luke Bar, gomilaju milionski gubici koji su dostigli cijelih 35 miliona EUR.

“Kako je moguće da su zarade zaposlenih prije skoro dvije godine umanjene 15 odsto zbog navodne krize izazvane korona virusom, a da je kompanija u tom periodu imala značajan rast prometa”, pitao je Martinović.

Jedno od pitanja Martinovića se odnosi na poslovanje, odnosno kako je moguće da je kompanija 2010. godine imala 1,11 hiljada zaposlenih i poslovala sa minimalnim gubicima, a sada je zaposleno samo 290 radnika sa povećanim obimom posla i da i pored toga imaju milionske gubitke.

“Kako je moguće da se naš menadžment Ministarstvu finansija žali na nelojalnu konkurenciju u okviru Slobodne zone luka Bar i da par dana kasnije podiže cijene svojih usluga, kao i da se podižu cijene pružanja lučkih usluga, a ne podižu zarade zaposlenih bez obzira na rast troškova života”, pitao je Martinović.

On je pitao i kako su sudski organi ove države u više navrata na “čudan” način zaštitili stranog investitora, naravno uvijek na štetu zaposlenih i države Crne Gore, kao i kako se zaposlenima od septembra prošle godine ne uplaćuju porezi i doprinosi.

“Kako je moguće da su za prve tri godine u kojima nijesu ispoštovali kolektivni ugovor, strani investitori oštetili zaposlene i budžet Crne Gore za više miliona EUR, a da za to niko nije odgovarao nego su im čak i dali razne povlastice”, jedno je od pitanja Martinovića.

On je kazao da su zarade u Luci Bar u prosjeku više nego u Port of Adria oko 20 odsto, samo po tom osnovu su manje primili za ovih 12 godina gotovo

dvije godišnje plate manje od njihovih dojučerašnjih kolega. Sve ovo nije štetilo samo njima već i budžetu Crne Gore.

“Nadamo se da će država Crna Gora odnosno njene najviše instance prepoznati značaj koji Port of Adria i Luka Bar imaju i da će pokrenuti pitanja ispunjenosti kupoprodajnog ugovora od turskog investitora i tako konačno zaštititi zaposlene i ujedno u svom vlasništvu sačuvati značajne privredne resurse”, rekao je Martinović.

On je naveo da je, na zadovoljstvo svih zaposlenih u Port of Adria Bar, u četvrtak većina medija u Crnoj Gori prenijela saopštenje Evropske transportne federacije (ETF) u kojem se u najkraćem prenosi njihov stav da Vlada treba da uradi vanrednu reviziju primjene kolektivnog ugovora Luke Bar na zaposlene Port of Adria, nakon privatizacije te kompanije, koja će pokazati da su stečeni uslovi za raskid ugovora sa Global Portsom.

“Naša sindikalna organizacija je već par godina pokretala takav zahtjev prema crnogorskim institucijama, ali koji nažalost još nije nikada dobila adekvatan odgovor”, dodao je Martinović.

On je naveo da su tražili da se angažuje i nezavisna revizorska kuća svjetskog renomea, koja bi procijenila ispunjenost svih stavki iz kupoprodajnog ugovora sa posebnim akcentom na poštovanje kolektivnog ugovora kao i ispunjenost investicionog i socijalnog programa.

“Sigurni smo da bi nalaz bio negativan po turskog investitora i da bi pokazao da država Crna Gora ima pravo da bez ikakvih penala i dodatnih plaćanja vrati kompaniju Port of Adria u svoje vlasništvo”, zaključio je Martinović.

