Traže hitan sastanak sa Damjanovićem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Asocijacija menadžera Crne Gore tražila je hitan sastanak sa ministrom finansija, Aleksandrom Damjanovićem, povodom seta izmjena poreskih zakona, koje je Skupština usvojula u utorak.

“AMM cijeni da je kod kreiranja poslovnog ambijenta, a posebno kod pripreme, izrade i predlaganja zakonskih rješenja koja se direktno reflektuju na uslove i rezultate poslovanja, neophodno da Vlada i nadležni skupštinski Odbor uključi i sasluša predloge i stavove predstavnika poslovnih organizacija i to u najranijoj fazi takvih aktivnosti”, navodi se u inicijativi, koju je u ime AMM-a uputio njen predsjednik Budimir Raičković.

U AMM su uvjereni da se bez konsultacija, partnerstva i uvažavanja potreba nosilaca ekonomskih aktivnosti ne može obezbijeiti kvalitetan, stabilan, predvidiv i atraktivan poslovni ambijent.

“Uvjereni smo da se bez konsultacija, partnerstva i uvažavanja objektivnih zahtjeva i potreba nosilaca ekomomskih aktivnosti, od kojih većina poslednjih godina posluje u otežanim i prilično nepredvidivim uslovima, ne može doći do kvalitetnog, stabilnog, predvidivog i atraktivnog ambijenta neophodnog za oporavak i razvoj naše privrede, suzbijanje sive ekonomije, privlačenje stranih direktnih investicija, stimulusanje preduzetništva i stvaranje novih vrijednosti kao osnova za održive javne finansije i servisiranje nagomilanih socijalnih, zdravstenih i drugih potreba građana”, navodi se u inicijativi.

AMM traži hitan sastanak kako bi predstavnicima Vlade prenijeli svoje stavove.

