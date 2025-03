Traže eksternog revizora godišnjih finansijskih izvještaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) raspisala je javni poziv za izbor eksternog revizora godišnjih finansijskih izvještaja vrhovne monetarne institucije.

CBCG je u petak objavila javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za vršenje usluge revizije godišnjeg finansijskog izvještaja.

CBCG traži nezavisnog spoljnjeg revizora, koji ima međunarodno iskustvo u reviziji centralnih banaka.

Javni poziv je otvoren do 9. maja. Javna nabavka se obavlja putem zaključivanja Okvirnog sporazuma na period od tri godine i to 2025-2027.

Pregled postupka i kompletna tenderska dokumentacija su dostupni na linku https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/88460.

“Ovim putem pozivamo zainteresovane strane koje ispunjavaju javnim pozivom propisane uslove, da se prijave za učešće u postupku”, rekli su iz CBCG.

