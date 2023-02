Trajekt neće saobraćati od 22 sata do šest ujutru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trajekt na liniji Kamenari-Lepetane neće saobraćati od 22 do šest sati ujutru, saopštili su iz Auto moto saveza (AMSCG).

Kako su kazali, autobusi i teretna vozila preusmjeravaju se na put zalivom, a tunel Vrmac je otvoren za saobraćaj.

„Trajekt neće saobraćati od 22 do šest sati“, navodi se u saopštenju.

