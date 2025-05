Tradicionalno veliki broj nagrada za crnogorske proizvođače

Novi Sad, (MINA-BUSINESS) – Nagrada sa Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu je dokaz za kvalitet, saopštila je sekretarka Odbora Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije u Privrednoj komori (PKCG), Lidija Rmuš, podsjetivši da su crnogorski proizvođači osvojili 199 nagrada, 50 više nego prošle godine.

Rmuš je kazala da su dobili značajan broj nagrada za proizvođače mesne industrije i za proizvođače vina.

“U te dvije kategorije smo dobili po 43 nagrade, u sektoru mljekarstva smo osvojili oko 30 nagrada, a u sektoru alkoholnih pića 18. Svi naši proizvođači iz Crne Gore vole da dobiju ove nagrade, jer nagrada sa Novosadskog sajma je dokaz za kvalitet,” navela je Rmuš.

Na značaj osvojenih priznanja, kako je saopšteno iz PKCG, ukazao je i generalni direktor Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Marko Radonjić.

“Moramo pohvaliti i PKCG sa kojom imamo dobar partnerski odnos i sa kojom uvijek podržavamo naše male domaće proizvođače. Cilj nam je da naše male domaće proizvođače reklamiramo i da na ovakvim ozbiljnim međunarodnim sajmovima oni razmijene iskustva, da diskutuju, da vide kako se to radi u drugim zemljama i da steknu neko dodatno iskustvo”, rekao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, ono što raduje i što pokazuju same nagrade jeste da već postoji jedna ozbiljna proizvodnja, ne po količinama, ali sigurno po kvalitetu, gdje nam mogu zavidjeti i ostale zemlje.

“Mi smo malo tržište, te nam je bitna regionalna saradnja, gdje naši proizvođači mogu da se oslone na svoje komšije u Srbiji ili Bosni, gdje mogu da nabave sirovinu i opremu koja im je neophodna”, istakao je Radonjić.

Ove godine se prvi put na sajmu, u okviru nacionalnog štanda, predstavlja i kompanija Mille Baci, koja se bavi proizvodnjom sladoleda i čokolada.

Osnivačica preduzeća Mille Baci, Bojana Otašević, kazala je da je ovo prvi put da su slali svoje proizvode, a već su dobili deset zlatnih medalja, dva velika zlata šampiona kvaliteta i veliki srebrni šampionski pehar Novosadskog sajma.

“Te medalje nijesu samo potvrda kvaliteta naših proizvoda, već pokazatelj da je to što radimo vrijedno truda. One su pokazatelj da Crna Gora, kao mala država, može da napravi proizvod koji je prepoznat i van granica naše države”, smatra Otašević.

Potvrda kvaliteta na sajmu je stigla i za uljaru Lučka Olive Oil, čija je predstavnica, Selma Hadži, kazala da će im biti uručene četiri zlatne medalje i pehar.

“Mi ne proizvodimo samo maslinovo ulje, već i kreme i sapune od maslinovog ulja i smilja. Naš kontinentalni dio je po broju stabala nadmašio južni dio Crne Gore, te nam je cilj da proizvodimo pelet kako bismo bili energetski efikasni, te kako bismo sveli otpad na nulu”, kazala je Hadži.

Zadovoljstvo zbog učešća na Novosadskom sajmu izrazio je i šef Agrobiznis info centra Žabljak, Darko Stijepović.

“Ovo je sajam koji najviše nudi poljoprivrednim proizvođačima u svim segmentima, i kada je u pitanju mehanizacija i nabavka opreme za stočarstvo”, rekao je Stijepović.

On je dodao da se na sajmovima poljoprivredni proizvođači upoznaju sa naprednim, savremenim tehnologijama, pogotovo kada je u pitanju poljoprivredna mehanizacija, oprema u stočarstvu i biljnoj proizvodnji.

“Osim toga, steknu se poznanstva, steknu se veze, konekcije, prijateljstva koja omogućavaju našim poljoprivrednim proizvođačima da što lakše u budućnosti prodaju te svoje proizvode i plasiraju ih na tržištu”, zaključio je Stijepović.

