TOP očekuje nastavak pozitivnih trendova u postsezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pozitivni trendovi koji su u Podgorici zabilježeni u turističkoj sezoni, a koje prate i finansijski pokazatelji, trebalo bi da se nastave do kraja godine, saopštili su predstavnici podgoričke Turističke organizacije (TOP).

“Prema zvaničnim statističkim podacima za šest mjeseci ove godine, Glavni grad je posjetilo 64,55 hiljada turista, što je 121 odsto više nego u uporednom periodu prošle godine. Ostvareno je i 129,19 hiljada noćenja ili 113 odsto više u odnosu na uporedni period”, kazali su agenciji Mina-business predstavnici TOP-a.

Podgoricu, kako su dodali, posjećuju turisti iz svih krajeva svijeta, a najviše noćenja u posmatranom periodu ostvarili su gosti iz Izraela, Turske, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Srbije, Hrvatske i Njemačke.

Predstavnici TOP-a su saopštili da finansijski pokazatelji svakako prate povećanje broja turista i ostvarenih noćenja.

“Kada govorimo o namjenskim prihodima TOP-a, po osnovu naplate boravišne takse prihodovano je 130,11 hiljada EUR ili 63 odsto više nego u istom periodu prošle godine, a po osnovu članskog doprinosa 99,32 hiljade ili 35 odsto više”, rekli su iz TOP-a.

Oni su naveli da je prema posljednjem presjeku, koji je obavljen 11. avgusta, u Podgorici boravilo preko 2,5 hiljada turista, od čega u hotelskom smještaju preko 1,7 hiljada.

“S tim u vezi, bilježimo veoma dobru popunjenost hotelskih kapaciteta, naročito onih visoke kategorije”, kazali su iz TOP-a.

Oni smatraju da će se pozitivni trendovi nastaviti do kraja godine.

“Imajući u vidu da su ohrabrujući pokazatelji rezultat niza faktora, od pojačanih promotivnih aktivnosti, prisustva na novim tržištima, velikog broja manifestacija i događaja, te uspostavljanja sinergije sa turističkom privredom grada, što je rezultiralo nekim zajedničkim projektima, sigurni smo da će se ovako pozitivni trendovi nastaviti do kraja godine”, saopštili su iz TOP-a.

Oni su podsjetili da je, nakon predstavljanja u zemljama regiona, turistička ponuda Podgorice predstavljena i na tržištu Francuske, Turske i Velike Britanije.

