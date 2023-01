Tonči Peović savjetnik Aerodroma Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši direktor nekoliko hrvatskih aerodroma, Tonči Peović, postao je savjetnik Aerodroma Crne Gore.

Peović je tu informaciju potvrdio portalu Zamaaero.

Peović, koji se skoro penzionisao, planira da sam ili preko stranih konsultantskih kuća, bude savjetnik još nekih aerodroma i aviokompanija u regionu i šire, prenosi portal RTCG.

Peović je bio direktor aerodroma Dubrovnik i Zagreb do koncesije, a u penziju je pošao sa mjesta direktora aerodroma Brač.

