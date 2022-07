Tona peleta za građane 269 EUR

Podgorica, (MINA) – Cijena tone peleta za građane, u fabrikama tog energenta, biće 269 EUR sa PDV-om, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

Iz Ministarstva su kazali da se Joković danas sastao sa najvećim proizvođačima peleta u Crnoj Gori.

On je, nakon sastanka, kazao da su se to dogovorili imajući u vidu da su povećani inputi za proizvodnju peleta, da je ove godine cijena sirovine značajno povećana i da je cijena nafte i naftnih derivata povećana.

„Ove godine, za građane Crne Gore, smo se dogovorili da cijena peleta kod proizvođača, to jest u fabrikama koje prozvode pelet, bude 269 EUR po toni“, rekao je Joković.

Joković je pojasnio da svaki građanin može prvi put da kupi dvije do tri tone, a kasnije ako bi falilo, može dokupiti to što mu je potrebno, da bi se grejna sezona dočekala bez ikakvih problema.

On je istakao da su od svih proizvođača dobili uvjeravanje da će količine biti obezbijeđene.

„Tako da apelujem na sve građane Crne Gore da ne kupuje neke enormne količine, da nema potrebe za bilo kakvom panikom, što se tiče grijanja na pelet ove godine biće sasvim snadbjeveni i procedura za kupovinu i sve ostalo će biti sasvim jednostavno“, poručio je Joković.

On je kazao da će cijena u određenim maloprodajnim objektima vjerovatno biti veća, jer svi hoće da imaju maržu.

„Dakle, ovdje je 269 EUR sa PDV-om i apelujem na sve kupce da kupuju kod svojih najbližih proizvođača, kako im transport ne bi dodatno opterećivao ovu cijenu, koja je itekako najniža u regionu, jer u ovom trenutku ispod 400 EUR se tona peleta nigdje u regionu ne može kupiti“, istakao je Joković.

Kako je dodao, vjeruje da će sve biti onako kako su se dogovorili.

„Još jedan apel svim građanima da će peleta biti, da će svi biti snadbjeveni. Da li će možda u nekom narednom periodu cijena i dalje padati, o tome ne znamo, ali veća cijena od 269 EUR sa PDV-om kod proizvođača neće biti“, kazao je Joković.

Iz Ministarstva su naveli da su sastanak i konsultacije sa najvećim proizvođačima peleta u Crnoj Gori imali za cilj sagledavanje trenutnog stanja i pronalaženje rješenja, kako bi se građani zaštitili od daljeg rasta cijena ovog energenta u susret novoj grejnoj sezoni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS