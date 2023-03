ToMontenegro da plati hiljadu EUR zbog zapošljavanja Radovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP) kaznila je ToMontenegro hiljadu EUR, jer je utvrđeno da avio-kompanija nije postupila po rješenju kojim joj je naloženo otklanjanje nepravilnosti u vezi sa nezakonitim zapošljavanjem vršioca dužnosti direktora, Saše Radovića.

TVCG javlja da je državnoj avio-kompaniji dat rok od osam dana da plati kaznu. U istom periodu imaju pravo podnošenja žalbe na zaključak inspekcije o kažnjavanju, saopšteno je TVCG u UIP-u.

Oni su prethodno naložili ToMontenegru da ukloni nepravilnosti u vezi sa nezakonitim zapošljavanjem Radovića, nakon što je utvrđeno da on nije mogao biti imenovan za v.d. direktora, jer je godinu ranije uzeo 76 hiljada EUR otpremnine od Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, prenosi portal RTCG.

Nepravilnost je mogla biti otklonjenja davanjem otkaza Radoviću, njegovim podnošenjem ostavke ili vraćanje otpremnine. Do toga, međutim, nije došlo.

ToMontenegro se zbog rješenja inspekcije žalio Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Prijavu je inspekciji podnijela Budvanska rivijera kojoj je Radović odbio da vrati otpremninu, tvrdeći da postupa u skladu sa zakonom.

