Tolić: Aerodromi rade kao da koncesije nikada neće biti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaposleni na crnogorskim aerodromima rade kao da koncesije nikada neće biti, saopštio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Roko Tolić, i dodao da ove godine očekuju rekordnih tri miliona putnika.

On je poručio da su u kompaniji spremni da prihvate ozbiljnu argumentaciju, koja bi ponudila brzi razvoj infrastrukture.

„Odgovorno, skoncentrisano i vrlo angažovano obavljamo svoj posao, neometeni bukom koja se oko nas podiže ovih dana i imamo veliku motivaciju da ostvarimo najbolju poslovnu godinu i za sada smo na dobrom putu“, naveo je Tolić u saoštenju.

On je kazao da u prvih pet mjeseci ove godine nadmašuju rekordnu prošlu godinu.

„To naglašavam jer se nekad zaboravi da Crna Gora nikada nije imala više putnika u avijaciji nego li prošle godine. Ove godine imamo ambiciju da, prvi put, dosegnemo tri miliona putnika“, dodao je Tolić.

Prema njegovim riječima, ovaj pojačani elan zaposlenih, na kojem im je zahvalan, sigurno je uslovljen novom iskrom dokazivanja da su upravo radnici najvažniji resurs ove kompanije i garant njene uspješnosti.

„Ali, isto tako, radimo i ponašamo se kao da koncesije nikada neće biti. Istovremeno, svjesni smo, odgovorni, profesionalni i spremni da prihvatimo argumentaciju koja garantuje brzi, naglašavam – brzi, razvoj Aerodroma Crne Gore do onog nivoa infrastrukture koja će našim zaposlenima i svim korisnicima naših usluga osigurati ugodno putničko iskustvo“, naveo je Tolić.

On je kazao da pozdravlja poruke njihovih sindikata koji su saopštili da vjeruju da će Vlada ozbiljno i argumentovano komunicirati kako sa njima, tako i sa cjelokupnom crnogorskom javnošću, i da će u konačnici donijeti odluku koja će biti na zadovoljstvo cijele Crne Gore, građana i zaposlenih.

Tolić je danas boravio na Aerodromu Tivat, čija je Spasilačko-vatrogasna služba dobila novo vatrogasno vozilo vrijedno preko milion EUR.

„Nadamo se da ovo vozilo nikada nećemo iskoristiti, ali na ovaj način poručujemo da Aerodrom Tivat ostaje siguran za sve operacije“, rekao je Tolić.

On je čestitao kolegama iz Tivta i na nagradi koju su dobili od jednog od najznačajnih evropskih niskotarifnih prevoznika, easyJet-a.

Ova britanska avko-kompanija je proglasila Aerodrom Tivat za vazdušnu luku koja je ostvarila najveći napredak u pružanju zemaljskog opsluživanja u kategoriji aerodroma van Ujedinjenog Kraljevstva.

EasyJet je upoređivao kvalitet usluga iz maja prošle godine sa istim mjesecom ove godine.

Iz ACG su podsjetili da je jedna od najvećih svjetskih avio-kompanija, Turkish Airlines, ranije ove godine proglasila operativu Aerodroma Podgorica za najbolju u svojoj mreži na tlu južne Evrope.

