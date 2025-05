Tokom praznika više od 30 nepravilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspekcija rada je, tokom prethodnih vjerskih i državnih praznika, utvrdila više od 30 nepravilnosti, a izdate su novčane kazne u vrijednosti od 17,5 hiljada EUR.

Podnijeto je i 14 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Glavni inspektor Inspekcije rada, Srđan Simović, je za Radio Crne Gore kazao da su tokom proteklih vjerskih praznika Vaskrsa, odnosno Uskrsa, izvršili 19 kontrola, tokom kojih je utvrđeno sedam nepravilnosti.

Izdate su novčane kazne u vrijednosti od 3,5 hiljade EUR, a podnijeto je i pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prenosi portal RTCG.

Tokom Prvomajskog praznika utvrđeno je 26 nepravilnosti, izdate su kazne u vrijednosti od 14 hiljada EUR i podnijeto devet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

“Ono što je negdje karakteristično i naša se inspekcija fokusirala, to su oblasti ugostiteljstva, građevine, zanatstva. Tu je najveći broj nepravilnosti utvrđen. Nepravilnosti su se odnosile na to da poslodavci nijesu donijeli odluku o radu za vrijeme praznika, ali smo zaticali i neprijavljene radnike”, rekao je Simović.

Unija slobodnih sindikata (USSCG), prema riječima generalnog sekretara, Srđe Kekovića, nije imala prijava radnika na kršenje njihovih prava, ali to, kako navode, ne znači da nepravilnosti nije bilo.

“Vrlo je važno da kažem da se radi o dva zakona i da su različiti pristupi. Kad je u pitanju Zakon o državnim praznicima, on se striktno mora poštovati, a kad je u pitanju Zakon o svetkovanju vjerskih praznika, u tom slučaju zaposleni koji praktikuju tu vjeru dužni su tri dana prije da se obrate svom poslodavcu i traže slobodan dan”, objasnio je Keković.

Kako je naveo, do donošenja Zakona u unutrašnjoj trgovini, taj sektor je imao najviše problema.

“Mi i dalje imamo taj jedan problem u Zakonu o državnim praznicima, zato što taj Zakon kaže da na dan državnog praznika može da radi samo onaj poslodavac koji dobije dozvolu za rad. Da bi poslodavac dobio tu dozvolu, Vlada je morala da donese podzakonski akt, kojim aktom utvrđuje kriterijume na osnovu kojih resorno ministarstvo izdaje tu dozvolu, to je Ministarstvo ekonomije, ali do dana današnjeg taj podzakonski akt nije donijet”, dodao je Keković.

On je pozvao zaposlene da se sindikalno organizuju, jer su najveći problemi tamo gdje su prepušteni sami sebi.

