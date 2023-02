TOB predstavlja destinaciju na sajmu u Beogradu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) u saradnji sa Opštinom Budva i turističkom privredom grada, predstaviće destinaciju na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu koji se održava od četvtrta do nedjelje, pod sloganom Kad je odmor nije teško.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom, Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Turističkom organizacijom opštine Budva i Hotelskom grupom (HG) Budvanska rivijera sjutra će organizovati svečani koktel pod nazivom Veče Crne Gore u Beogradu, kojim će početi promocija objedinjene turističke ponude Crne Gore u Srbiji.

Prvog dana sajma, TOB u saradnji sa Opštinom Budva i Sea Dance festivalom organizuje konferenciju za medije tokom koje će premijerno biti objavljeni detalji o devetom izdanju festivala i predstavljena prva grupa izvođača koji će ovog ljeta nastupiti na budvanskoj plaži Buljarica.

Na konferenciji će govoriti predsjednik Opštine Budva, Milo Božović, osnivač i direktor EXIT-ove festivalske grupacije, Dušan Kovačević i muzičar Zvonimir Đukić Đule iz grupe Van Gogh.

Tokom drugog dana sajma, performansom članova nevladine organizacije (NVO )Feštađuni, plesačica i nastupom budvanske grupe Priganitze biće najavljen 20. jubilarni Karneval u Budvi koji će biti održan od 28. aprila do 2. maja pod sloganom Zaplešimo skupa, da nam srce jače lupa!

Treći dan nastupa na sajmu turizma u Beogradu biće posvećen promociji Budve kao grada-finaliste kandidature za Evropsku prijestonicu kulture 2028. godine. Uz nastup gudačkog kvarteta Habanera, biće organizovan i prigodan koktel za partnere i prijatelje iz Srbije.

“I ove godine će turistima iz Beograda i Srbije, koji su uvijek u samom vrhu liste po ukupnom broju dolazaka i ostvarenih noćenja, biti predstavljeni svi potencijali Budve, budvansko zaleđe i ponuda aktivnog turizma, prirodne ljepote, plaže, atrakcije i znamenitosti, kalendar manifestacija, gastro ponuda i smještajni kapaciteti na kompletnoj budvanskoj rivijeri”, navodi se u saopštenju TOB-a.

Svi posjetioci štanda Budve biće u prilici i da učestvuju u nagradnoj igri i osvoje vrijedne poklone, aranžmane i obroke, koje su pripremili predstavnici turističke privrede grada – hoteli W Grand, Avala resort&villas, Budva, Maestral, Splendid, IBS Bellevue, IBS Slavija, apartmani Dragović-Pržno i Adria Lux, kao i restorani Sambra, Zeleni Gaj, Mozart, Porto, Parma, Coco, Shanghai, Lucas i Stari hrast.

“TOB je takođe pripremila lijepe promo poklone, suvenire i ruralne proizvode, dok su dame iz Udruženja žena Budve pripremile ukusne primorske poslastice koje će posjetioci biti u prilici da degustiraju tokom svih dana trajanja sajma”, rekli su iz TOB-a.

Na prostoru od 100 kvadrata moderno dizajniranog štanda u hali 1 Beogradskog sajma biće prisutni i predstavnici turističke privrede – hoteli Ami, Katamare, W Grand, Park, HG Montenegro stars i agencija Montera, kao i ekipa lokalne televizije Budva.

TOB će u Beogradu prvi put predstaviti i nove destinacijske brošure i promotivni video materijal.

