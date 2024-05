TO Podgorica predstavila novi alat za turističke radnike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Podgorice ugostiteljima i izdavaocima smještaja na teritoriji opštine predstavila je start up FinalFind www.finalfind.com, pomoću kojeg će unaprijediti svoju uslugu tokom predstojeće sezone.

Predstavnici lokalne turističke privrede će, zahvaljujući saradnji lokalne TO i kompanije FinalFind, alat moći da koriste besplatno do kraja naredne godine.

“Ova web aplikacija, koja se razvija pod okriljem Digital Den start up inkubatora, adresirala je problem sa lokacijama na kojima popularne platforme poput Google Maps ne obezbjeđuju detaljnu navigaciju do finalne tačke”, navodi se u saopštenju.

FinalFind omogućava, kako se dodaje, kreiranje uputstava koja brzo i lako dovode goste do krajnjeg ishodišta.

“FinalFind priča počinje čovjekom iz Kotora, koji se bavi izdavanjem apartmana. Objašnjavanje gostima gdje da dođu je bilo toliko frustrirajuće da je snimio video od ulaska u grad do svojih apartmana u nadi da ga gosti neće zvati. Izračunao je da u prosjeku oko 30 dana godišnje izgubi u navigiranju i konverzacijama sa gostima. Tako je nastala ideja o FinalFindu”, objasnio je predstavnik start up kompanije, Dražen Stojović.

Svaki korisnik FinalFinda, nakon brze i jednostavne registracije, može da napravi svoje vodiče do bilo koje mikrolokacije na otvorenom ili zatvorenom prostoru.

“Proces počinje određivanjem početne tačke navigacije na mapi. To je obično tačka do koje gosti mogu sami doći uz pomoć Google mape. Nakon toga, kreiraju se uputstva za svaku sljedeću prepoznatljivu lokaciju na ruti koja se pravi”, navodi se u saopštenju.

Uputstva mogu biti multimedijalna, dakle, kreator ruta može pisati tekstualna objašnjenja, postaviti slike, snimiti zvučne poruke ili crtati rute kojima gosti trebaju da se kreću. Napravljeni vodič može se, u vidu linka, poslati bilo kome preko aplikacija kao što su Whatsapp, Viber ili postaviti u Airbnb ili Booking.com aplikacije.

“Samo neki od benefita upotrebe FinalFinda su personalizovano iskustvo za goste, kojim kao domaćin pokazujete da brinete o svakom detalju njihovog putovanja. Oni vam mogu vratiti pozitivnom ocjenom na platformi za izdavanje smještaja”, dodaje se u saopštenju.

Stojović je objasnio da su tu i neminovna ušteda vremena i sebi i gostima, koji više neće morati da gube vrijeme tražeći smještaj.

“A vi nećete gubiti vrijeme na duge razgovore često frustrirajućim zbog jezičkih barijera. Kada gosti imaju pozitivno iskustvo, veća je vjerovatnoća da će nam se vratiti”, dodao je Stojović.

FinalFind, osim u turizmu i ugostiteljstvu, rješenje je primjenjivo u različitim industrijama (organizacija svih vrsta događaja, prodaja i izdavanje nekretnina, službe dostave). Tako je FinalFind svoj prvi uspjeh i veliku primjenu van tržišta Crne Gore našao na Denver Startup Weeku 2023, jednom od najvećih događaja koji u Americi okuplja inovatore i preduzetnike već 12 godina zaredom.

“Alat će takođe biti korišten i promovisan na najvećem Golf Turniru u Americi, u saradnji sa kompanijom Broad Comm iz Njujorka, a u toku su pregovori za izradu white label rješenja sa jednom do najvećih službi dostave u Evropi i svijetu”, navodi se u saopštenju.

Pored te aplikacije, Turistička organizacija Podgorice unaprijedila je svoj sistem aplikacijom za elektronsku prijavu boravišta lica, a registrovani izdavaoci će je dobiti potpuno besplatno.

“Aplikacija omogućava da davalac smještaja fotografisanjem lične isprave u aplikaciji može podnijeti prijavu boravišta za osobe kojima pruža usluge smještaja. Ono za šta su morali doći u centar grada i vršiti prijavu direktno na šalteru, sada mogu uraditi iz svoga doma sa dva jednostavna klika”, zaključuje se u saopštenju.

