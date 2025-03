TO Bar predstavila ponudu destinacije u Banja Luci

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Bar predstavila je ponudu za ljetnju sezonu, bogat kalendar manifestacija, ponudu aktivnog odmora, gastro specijalitete i turističke novitete na Međunarodnom sajmu turizma u Banja Luci.

Iz TO Bar su rekli da Banjalučani tradicionalno ljetnji odmor provode na barskoj rivijeri, pa su i ove godine iskazali veliko interesovanje za tu destinaciju.

Međunarodni sajam turizma Banja Luka 2025 održan je u Sportskoj dvorani Centar od petka do nedjelje. Banja Luka, kao grad domaćin, imala je priliku da okupi više od 150 izlagača iz zemalja u okruženju.

„Posebno interesovanje vladalo je za cijene u privatnom i hotelskom smještaju, aktivni odmor, pješačke ture, kanjone, Virpazar i krstarenje Skadarskim jezerom“, navodi se u saopštenju.

Posjetioci sajma su imali priliku da degustiraju tradicionalne crnogorske specijalitete, poput pršute, sira, ruštula i vina, dok su promotivni materijali dodatno približili ljepote Bara i Crne Gore.

Hotel Kalamper je dodijelio nagradu na sajmu, dva noćenja za dvije osobe za ovu ljetnju sezonu. Pored TO Bar, predstavile su se i Nacionalna turistička organizacija (NTO) i lokalne turističke organizacije Budve, Herceg Novog, Podgorice i Nikšića.

„Učešće TO Bar na ovom sajmu pokazalo je da postoji veliko interesovanje za našu turističku ponudu, te ćemo i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim promotivnim aktivnostima na tržištu Bosne i Hercegovine“, zaključuje se u saopštenju.

