TO Bar na Sajmu turizma u Štutgartu

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) opštine Bar je zajedno sa drugim turističkim subjektima iz Crne Gore predstavila ponudu aktivnog turizma na specijalizovanom sajmu za hajking i bajking Fahrad und WanderReisen koji se održao u Štutgartu.

“Brojni posjetioci su imali priliku da se bliže upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti koji naš grad i naša zemlja pružaju kada je aktivni odmor u pitanju”, navodi se u saopštenju TO Bar.

Posebno interesovanje privukle su, kako se dodaje, planinarske i pješačke staze, barski kanjoni, panaramska ruta i Skadarsko jezero.

“Najčešća pitanja posjetilaca su bila u vezi sa putnom infrastrukturom, jer većina gostiju iz Njemačke dolazi drumskim putem i to pretežno kamperima pa su bili veoma zainteresovani za naše registrovane kampove”, rekli su iz TO Bar.

Sajam je održan u periodu od subote do ponedjeljka na kojem su bile zastupljene destinacije iz cijelog svijeta. Okupljeno je više od dvije hiljade izlagača i preko 240 hiljada posjetioca.

