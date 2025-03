TIKA pruža poseban doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od otvaranja kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA) u Podgorici 2007. godine, realizovano je oko 500 razvojnih projekata, čija vrijednost premašuje 20 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova, Ervin Ibrahimović je na sastanku sa predsjednikom TIKA-e, Serkanom Kajalarom u Podgorici kazao da je TIKA dio uspješne priče razvoja crnogorsko-turskih odnosa.

Na sastanku je ocijenjeno da TIKA ima veoma važnu ulogu u jačanju odnosa između Crne Gore i Turske i pruža značajan doprinos u razvoju bilateralne saradnje.

Ibrahimović je ocijenio posebno značajnim njeno prisustvo, kroz realizaciju projekata, u svim krajevima Crne Gore.

On je kazao da dinamičnu saradnju prati i intezivan politički dijalog na visokom nivou, čime Crna Gora i Turska potvrđuju posvećenost njegovanju i daljem razvoju prijateljskih odnosa.

Ibrahimović je istakao i značaj saradnje na polju obrazovanja i kulture, kao i potencijal za nove projekte u oblasti saobraćajne infrastrukture.

“O saradnji naših država najbolje govore djela, uspješno poslovanje turskih kompanija u Crnoj Gori, ali i interesovanje za nove investicije. Sve to doprinosi jačanju ekonomskih, ali i sveukupnih međudržavnih veza“, poručio je Ibrahimović.

Kajalar je kazao da se od njegovog posljednjeg boravka u Crnoj Gori prije četiri godine, saradnja između Turske i Crne Gore razvijala uzlaznom putanjom, i da broj i značaj uspješno realizovanih projekata u brojnim opštinama u Crnoj Gori najbolje potvrđuju posvećenost saradnji i jačanju veza između dvije države.

„Naš cilj je bio da dođemo do svih krajeva Crne Gore i u tome smo uspjeli“, kazao je Kajalar, zahvalivši Vladi Crne Gore na podršci i veoma uspješnoj saradnji.

On je istakao da je je TIKA u prehodnoj godini realizovala 35 projekata u Crnoj Gori, a da je plan za ovu godinu još ambiciozniji.

„Posebno nas raduje što su u pitanju projekti koji unaprjeđuju svakodnevni život građana“, dodao je Kajalar.

Na sastanku je potvrđena posvećenost daljem razvoju bilateralne saradnje, kao i privrženost Turske jačanju stabilnosti i prosperiteta Zapadnog Balkana.

